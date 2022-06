Rotweinfestival feiert Comeback

Die Top-Winzer aus dem Blaufränkischland präsentieren vier Tage ihre Weine im Ortszentrum von Deutschkreutz.

Für gute Stimmung sorgt ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik und Unterhaltung. Die Eröffnungsfeier findet am Donnerstag, den 7. Juli, um 19.30 Uhr statt, mit anschließender Verkostung in der Hauptstraße. Dazu gibt es am 8. und 9. Juli die Tage der offenen Kellertür. An die 30 Winzer erwarten ihre Gäste in ihren Betrieben und offerieren exzellente Weine verschiedener Sorten und Jahrgänge.

Mit gratis Shuttlebussen werden die Besucher auch in die Weingüter der Nachbargemeinden Neckenmarkt, Horitschon, Raiding und Lutzmannsburg gebracht. Am Abend stehen die edlen Tropfen dann bei den Winzerständen in der Hauptstraße in Deutschkreutz zum Verkosten bereit.