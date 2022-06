Topweinverkostung im Schaflerhof

Nach 2 Jahren freuen sich Clemens und Anna Reisner vom Weingut Hans Igler sehr, endlich wieder zahlreiche Gäste im Schaflerhof willkommen zu heißen.

Das Rotweinfestival findet wieder in gewohnter Weise vom 7.-10. Juli 2022 statt und zu den Tagen der offenen Kellertür am Freitag und Samstag werden Sie in der Dependance des Weinguts mit Weinen und kulinarischen Besonderheiten versorgt.

Dieses Jahr haben Sie die Gelegenheit, die Jahrgänge 2002-2010 der Topweine zu verkosten.

Foto: zVg

Wie jedes Jahr stehen aber auch heuer die aktuellen Jahrgänge 2018 und 2019 des gesamten Sortiments für Sie bereit.

Weingut Hans Igler GmbH

Schaflerhof 1

7301 Deutschkreutz

02613 80365

www.hans-igler.com