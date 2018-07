Heute, Mittwoch, wird am Vormittag noch in der Fußballakademie trainiert, danach geht es in Richtung Heiligenkreuz im Bezirk Jennersdorf. Bis einschließlich Samstag wird Trainer Gerald Baumgartner dann mit seiner Mannschaft an der Stärkung des Gefüges arbeiten.

Das beinhaltet neben dem Training auch eine Teambuilding-Einheit – zur Freude des Cheftrainers: „Super, dass uns Präsident Martin Pucher das Trainingscamp ermöglicht hat. Wir wollen hier das gegenseitige Kennenlernen weiter forcieren und mannschaftlich bereits am Feintuning arbeiten.“

Weitere Neuzugänge? Bitte noch warten

Ob Neo-Neuzugang Ramil Sheydaev (in der vergangenen Saison Leihspieler bei Qarabag) dann endlich dabei sein wird, stand zu Wochenbeginn noch nicht fest. Nach wie vor verzögert sich das Prozedere, respektive die Ankunft des Stürmers, mit dem sich der SVM eigentlich einig ist. Bei seinem Stammklub Trabzonspor ist laut Baumgartner mittlerweile ein neuer Präsident und ein neuer Trainer am Ruder, ergo wurden dort die Karten neu gemischt. Also heißt es noch bitte warten, was den potenziellen Nachfolger des zu Salzburg zurückgekehrten Leihspielers Smail Prevljak betrifft.

Auch die Position auf der rechten Außenbahn im Mittelfeld, für die ein Akteur verpflichtet werden soll, ist noch offen.

Ob und wann die Kicker – immerhin beginnt in zweieinhalb Wochen die Bundesliga – eintreffen werden, ist noch unklar.

Ungeachtet dessen soll der bestehende Kader weiter kontinuierlich fitgemacht werden, sowohl was die individuelle Physis, als auch das kollektive Gefüge und verbunden damit das Zusammenspiel betrifft.

Mit dabei. Christoph Halper war beim Testspieldoppel des SVM am vergangenen Freitag in Olbendorf (2:3 gegen Znojmo, 0:1 gegen Mura) aktiv mit dabei und darf auch mit ins Kurztrainingslager nach Heiligenkreuz. | Daniel Fenz

Mit dabei sind im Süden neben den regulären Spielern des Profikaders (zu denen mit Dreiergoalie Manuel Salaba sowie den Spielern Michael Steinwender und Stephan Schimandl auch drei Ex-Amateure zählen) auch weitere Kicker der „Zweiermannschaft“.

Barnabas Varga – er war schon bei den Profis – und Christoph Halper kommen mit ins Camp und dürfen sich unter Gerald Baumgartner beweisen. Apropos: Beweisen durften sich beide schon am vergangenen Freitag – ebenso übrigens wie Raffael Behounek –, als der SVM in Olbendorf zwei Tests hintereinander absolvierte und hier alle Kicker inklusive jene aus dem erweiterten Kader zum Einsatz kamen. Baumgartner zeigte sich hier nach den Spielen gegen das tschechische Team aus Znojmo (2:3) und Mura/Slowenien (0:1) trotz zweier Niederlagen zufrieden. „Wir hatten teils richtig gute Chancen, haben aber speziell im ersten Match in einigen Situationen noch zu viele individuelle Fehler gemacht.“

Jetzt gilt es, die finalen Abstimmungen zu finden. Schließlich geht es nun Schlag auf Schlag. Bereits am Freitag in einer Woche steht mit dem Duell der 1. ÖFB-Cuprunde im südsteirischen Allerheiligen (Regionalliga Mitte) um 19 Uhr das erste Pflichtspiel an. Baumgartner weiß schon jetzt, was auf seine Truppe zukommt: „Ein wirklich sehr kleiner Platz, der auch vom Rasen her schwierig zu bespielen ist. Das wird gar keine leichte Aufgabe. Allerheiligen ist in der Regionalliga Mitte immer wieder relativ weit vorne dabei und verfügt auch stets über gute Legionäre. Wir werden also auf der Hut sein.“

Darum wird auch noch im Rahmen des Trainingscamps zweimal getestet: am Freitag (17.30 Uhr) in Heiligenkreuz gegen Kapfenberg sowie am Samstag zum Abschluss – Ort und Gegner waren zu Redaktionsschluss noch offen.

Pech hatte übrigens Flo Hart beim Test gegen den slowenischen Zweitliga-Meister Mura (0:1). Der 28-jährige Oberösterreicher – er laborierte in der vergangenen Saison an einer hartnäckigen Muskelverletzung – musste nach einer halben Stunde vom Platz, die leidige Stelle war es wieder. Baumgartner geht diesmal allerdings nicht von so einer langen Pause aus: „Zwei bis drei Wochen wird es aber schon dauern.“