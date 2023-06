1. Klasse Nord: 2:0-Erfolg brachte Gols den Aufstieg

NSC JUNIORS – GOLS 0:2. Zu Beginn wirkten die Golser etwas nervös, wobei sie in der Defensive kaum etwas zuließen. Das 0:1 in der 33. Spielminute von Dominik Schmidt, der einen Stanglpass souverän verwerten konnte, war der Dosenöffner. Nach der Führung spielte die Gastmannschaft befreit auf und dominierte das Geschehen. Die Entscheidung brachte ein Treffer von Robert Glenda eine halbe Stunde vor dem Ende. Neusiedl kam zwar zu ein zwei guten Möglichkeiten, doch sie konnten dem Aufsteiger nie richtig gefährlich werden. „Gols hat unterm Strich definitiv verdient gewonnen. Wir wollen ihnen auch recht herzlich zum Aufstieg gratulieren“, gab sich Neusiedl-Sektionsleiter Gernot Tick fair. „Jetzt ist es geschafft“, freute sich Gols-Betreuer Andreas Frank.

APETLON – ZURNDORF 0:6. Bei den Hausherren standen aufgrund von zahlreichen Ausfällen und Sperren sage und schreibe elf Apetloner in der Startelf. Es dauerte jedoch nur 14 Minuten, bis Manuel Pethö auf 0:1 für die Gäste stellen konnte. Der SCA schlug sich wacker und kam kurze Zeit später zu einer riesen Ausgleichsmöglichkeit, die man jedoch nicht nutzen konnte. Der Knackpunkt war mit Sicherheit das 0:2 kurz vor der Pause von Alexander Kekl, denn nach Wiederanpfiff kam der Zug der Zurndorfer richtig ins Rollen und Kekl schnürte in der 48. Minute mit einem Traumtor den Doppelpack. Apetlon blieb in Halbzeit zwei chancenlos und musste sich am Ende mit 0:6 geschlagen geben. „Es war eine schwierige Situation für uns, aber wir haben uns nichts vorzuwerfen, denn die Jungs haben wirklich alles gegeben“, meinte Ex-Apetlon-Coach Christian Pinter. „Man darf den hohen Sieg nicht überbewerten, auch wenn wir wirklich einen sehr guten Tag erwischt haben“, stellte ASV-Trainer Geissler fest.

RUST – EISENSTADT 4:1. Das erste Tor ließ nur sieben Minuten auf sich warten, Samuel Gajdos musste nurmehr einschieben. Kurz darauf war es Thorsten Lang, der nach einem großartigen Solo den Torwart überlupfte und auf 2:0 erhöhte. Die Hauptstädter hatten vor allem im Zentrum überhaupt keinen Zugriff, weshalb das 3:0 in der 38. Minute, welches Lang per Kopf erzielte, nur noch eine Frage der Zeit war. Kaum waren die beiden Mannschaften aus der Kabine zurück, traf Michael Balogh zum 4:0 (47.). Nemanja Nikolic besiegelte nach einer knappen Stunde mit einem Freistoßtor das 4:1-Endergebnis. „Die beiden frühen Tore waren mit Sicherheit ausschlaggebend für den Spielverlauf“, analysierte Rust-Obmann Thomas Balogh. „Rust war leider deutlich besser, auch, wenn wir uns vor allem in der ersten Hälfte viel zu wenig zugetraut haben“, ist sich Eisenstadt-Trainer Alfred Wagentristl sicher.

OGGAU – BREITENBRUNN 3:2. Florian Kucher traf nach einem Eckball in Minute 17 zum doch überraschenden 1:0 für den UFC Oggau. Breitenbrunn war die spielbestimmende Mannschaft, weshalb das 1:1 nach einem Weitschusstor von Martin Hudak auch so in Ordnung ging. Im zweiten Durchgang wurden die Gastgeber stärker und gingen durch Nico Schmidt nach 48 gespielten Minuten abermals in Front. Diese Führung konnte man bis in die Schlussphase verteidigen, ehe Balint Nagy nach einem Corner erneut ausglich (82.), doch das Unentschieden hielt für nur 120 Sekunden an, denn Andreas Werner behielt alleine vor dem Tor die Nerven und schoss seine Mannschaft zum Sieg. „Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten, da hätte sich wohl keiner gedacht, dass wir die drei Punkte holen werden“, erzählte Oggau-Coach Wolfgang Mayer. „Bei uns hat schlicht und ergreifend der letzte Biss gefehlt, wobei ein Unentschieden meines Erachtens gerecht gewesen wäre“, wie Breitenbrunn-Pressesprecher Mathias Hareter klarstellte.

JOIS – FRAUENKIRCHEN 2:1. Frauenkirchen erwischte den sogenannten Traumstart, da Marcel Haszonits seine Mannschaft in der 5. Minute nach einem Gestochere im Strafraum in Führung brachte, doch darauf hatte Jois eine Antwort parat. Lubomir Kordanic verwerte acht Minuten später eine Flanke per Kopf zum 1:1. Die Gäste erwischten keinen guten Tag und Jois konnte über weite Strecken das Spiel dominieren. Marek Matias erzielte in der 74. Spielminute mit einem super Schuss verdienterweise das 2:1 für die Hausherren. „Wir haben eigentlich ungefährdet diese Partie gewonnen, obwohl es das Ergebnis nicht vermuten lässt“, schilderte Obmann-Stellvertreter des FC Jois, Christian Scherry. „Es war leider eine miserable Leistung von uns“, bedauerte Frauenkirchens Kapitän und Sektionsleiter Kevin Kurcsis.

HORNSTEIN – NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 1:5. Bis auf die ersten gut 35 Minuten, in denen Hornstein mithalten konnte, war es eine klare Angelegenheit. In der 20. Minute konnte Luka Savoric eine Unsicherheit des gegnerischen Goalis nutzen, um auf 0:1 zu stellen. Knapp eine Viertelstunde später glich Mario Sara per Strafstoß aus, doch gleich danach konnten die Neudorfer erneut Fahrt aufnehmen und mit einem Doppelschlag von Lukas Hoffmann und Daniel Gruber noch vor dem Halbzeitpfiff auf 1:3 erhöhen. Auch nach der Pause änderte sich nichts an den Spielanteilen und die Juniors fuhren einen klaren 1:5-Kantersieg ein, der ihnen jedoch nicht wirklich etwas brachte, da Gols cool blieb und in der Seestadt einen 0:2-Erfolg einfuhr. „Leider hat es aufgrund der vielen Ausfälle nicht für mehr gereicht“, wie ASV-Trainer Andreas Reinprecht feststellte. Neudorf-Betreuer Dieter Firmkranz: „Mit dem 1:5 war Hornstein sogar noch gut bedient, aber das hilft uns trotzdem nicht weiter.“

NICKELSDORF – PODERSDORF 5:1. Die Zuschauer bekamen einen flotten Beginn von beiden Teams zu sehen. Ein Heber von Akos Varga in Minute 9 und ein geschlenzter Ball von Peter Püspök in Minute 15 führten zu einem schnellen 1:1. Die erste Hälfte verlief durchaus ausgeglichen, doch in den ersten 20 Minuten des zweiten Durchgangs wurden die Podersdorf regelrecht vom Druck der Nickelsdorf erschlagen und plötzlich stand es 4:1. Das letzte Tor der Partie und somit auch seinen letzten Treffer für den ASV, ehe er nach Sankt Margarethen wechselt, erzielte Matus Rybansky in der 73. Minute. „Wir konnten uns von diesem Dreifachschlag einfach nicht mehr erholen“, so Podersdorf-Trainer Franz Ziniel. Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl: „Es war, auch was die Höhe betrifft, ein verdienter Sieg und ein schöner Saisonabschluss.“