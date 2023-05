1. Klasse Nord: Apetloner Erfolgslauf gerissen

APETLON – NSC JUNIORS 2:3. Wer an das 5:4 in Neusiedl denkt, kann sich vorstellen, dass die Partie in Apetlon ebenfalls Werbung für den Fußball war. Das 1:0 fiel durch einen Kopfball von Abwehrchef Patrik Petrak in Minute 10. Nach dem Treffer hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel, doch das änderte sich ruckartig, als die Seestädter durch einen Doppelschlag von Sebastian Toth und Marc Kobor in der 24. und 27. Spielminute das Match in kürzester Zeit drehten. Neusiedl blieb weiterhin gefährlich, doch es ging mit 1:2 in die Pause. Durch eine kleine taktische Umstellung auf zwei „Sechser“ ergriff der SCA wieder das Kommando und glich im Namen von Andrej Nemec aus (59.). Es folgten einige Chancen für das Team von Christian Pinter, allerdings ließ man diese allesamt liegen und wie es im Fußball so schön heißt: „Die Tore, die du nicht machst, bekommst du“ – so kam es auch. Kobor legte ab auf Toth und dieser schürte in der 86. Minute den Doppelpack und beendete somit die Serie der Apetloner. „Leider konnten wir unsere Möglichkeiten, die wir hatten, nicht nutzen“, wie SCA-Sektionsleiter Jürgen Abraham analysierte. „Am Ende des Tages war es ein gerechter Sieg“, ist sich NSC-Sektionsleiter Gernot Tick sicher.

Apetlon – NSC Juniors 2:3 (1:2).- Torfolge: 1:0 (12.) Petrak, 1:1 (24.) Toth, 1:2 (27.) Kobor, 2:2 (59.) Nemec, 2:3 (86.) Toth. Reserve: 3:2 (Weinhandl 2, Matz; Bauer, Maletschek). SR: Stevic (A: gut / N: gut).- Apetlon, 210. Apetlon: Strapak; Slehofer, Horst Scheiblhofer, Petrak, Koppi (90. Payer); Spodniak; Fandel, Nemec, Toth (61. Kevin Scheiblhofer); Lentsch (76. Marco Haider), Barbosa. Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Haider, Akbiyik, Pichler (80. Reiterits); Benen Mcgirr, Tick; Graßl (80. Chakabkab), Toth (90. +4 Maletschek), Reeh; Kobor.

NICKELSDORF – RUST 1:1. Nickelsdorf ging bereits in der 4. Spielminute durch einen Treffer von Matus Rybansky mit 1:0 in Führung. Die erste Hälfte verlief sehr ausgeglichen, weshalb das 1:1 von Thorsten Lang per Elfmeter auch so in Ordnung ging. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste aus Rust die Nase vorne und kamen zu einigen guten Gelegenheiten, wobei man diese allesamt nicht nutzen konnte. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden. „Rust hat sich diesen Punkt mit Sicherheit verdient“, gab Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl zu. „Leider haben wir meines Erachtens zwei Zähler liegengelassen, denn die Chancen für ein weiteres Tor waren mehr als gegeben“, bedauerte Rust-Obmann Thomas Balogh.

Nickelsdorf – Rust 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (4.) Rybansky, 1:1 (33.) Lang. Reserve: 2:7 (Sapiha, Liedl; Bohac 2, Blazek 2, Jafari 2, Toth). SR: Tatzber (N: gut / R: sehr gut).- Nickelsdorf, 150. Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan; Orosz, Kovacs, Weisz, Hareter, Lukas Scherhaufer (87. Milosevic); Rybansky. Rust: Ackermann; Petrik, Hahnenkamp, Steinhauser, Stagl (70. Krizsanich); Kovacs, Petermann; Gajdos (57. Nemeth), Lang, Michael Balogh (70. Kummer); Mandalovic.

JOIS – EISENSTADT 2:2. Eisenstadt musste auf viele seiner Stammkräfte verzichten, während bei Jois alle Verletzten rechtzeitig fit wurden. Das bessere Team war jedoch jenes von Alfred Wagentristl. Das 0:1 fiel in Minute 18, als Florian Fischer nach einem Stanglpass nur noch „Danke“ sagen musste. Kurz vor der Pause gelang es Dominik Jakovljevic nach einer guten Einzelaktion die Landeshauptstädter mit 0:2 in Führung zu bringen. Die Joiser, die mittlerweile nur noch zu zehnt auf dem Feld standen, kamen in der 66. Spielminute durch ein Tor von Roman Dasko, nach einem Eckball, auf 1:2 heran. Der Notelf aus Eisenstadt gelang es nicht, den Sieg über die Zeit zu bringen. Stattdessen glich Lubomir Kordanic zehn Minuten vor dem Ende aus. Jois-Obmann Stellvertreter Christian Scherry: „Es war ein gerechtes „X“ mit dem beide Vereine eigentlich nichts anfangen können.“ „Ich wäre vor dem Spiel aufgrund unserer Ausfälle mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, doch so waren es leider zwei verlorene Punkte“, erzählte der SCE-Coach.

Jois – Eisenstadt 2:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (18.) Fischer, 0:2 (42.) Jakovljevic, 1:2 (66.) Dasko, 2:2 (80.) Kordanic. Rot: Majchut (45. +2, Beleidigung). Reserve: 14:4 (Ringhofer 5, Nief 2, Luis Steurer 2, Leo Steurer, Kiss, Miletich, Bala, Frischmann; Heindl, Arnis Maliqi, Shaqir Maliqi, Syla). SR: Yüksel (J: schwach/ E: gut).- Jois, 100. Jois: Kostolansky; Hackl, Sert, Kordanic, Reschreiter (77. Winter); Takac, Safarik; Fasching, Matias, Majchut, Dasko.- SCE: Fennes; Bierbaum, Nikolic (45. Majercak), Pölzelbauer, Jivici; Fischer, Kusolits; Stiglitz (67. Arnis Maliqi), Jakovljevic, Vokshi; Özkan (56. Kampitsch).

OGGAU – ZURNDORF 2:0. Die Oggauer mussten vor der Partie einige Ausfälle vorgeben, weshalb zwei 15-Jährige ihr Startelf-Debut gaben. Einer davon, nämlich Florian Kucher, erzielte nach einem Standard in der 10. Spielminute das 1:0 für die Hausherren. Nach dem Treffer hatten die Gäste aus Zurndorf spielerisch etwas die Nase vorne, doch der UFC spielte klug, diszipliniert und traf nach einem schön herausgespielten Angriff kurz vor der Pause zum 2:0. Torschütze war Angreifer Kevin Schmit. Auch in Halbzeit zwei sahen die Zuschauer ein gutes Fußballspiel und noch dazu einen verschossenen Elfmeter von Zurndorf, wobei Oggau die letzten zehn Minuten eher mit Verteidigen beschäftigt war. „Meine Jungs haben das wirklich super gemacht“, freute sich Trainer Wolfgang Mayer. „Wir haben uns trotz der Niederlage gut verkauft und sind erhobenen Hauptes vom Feld gegangen“, versicherte Zurndorf-Betreuer Markus Geissler.

Oggau – Zurndorf 2:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (10.) Florian Kucher, 2:0 (45.) Schmit. Reserve: 3:0 (Mad 2, Jautz). SR: Levent (O: gut / Z: gut). Oggau, 150. Oggau: Markus Werner; Lupsina, Pichlhöfer, Hanifl, Wimmer; Hamdaoui, Marcel Schummi; Christopher Schummi (60. Faustmann), Kevin Schmit (90. +1 Julian Schmit), Andreas Werner (90. +2 Haret); Florian Kucher (60. Thaller). Zurndorf: Reif; Meixner, Harmer, Dürr, Rosner; Dziaba, Kekl, Prakisch, Unger; Pethö, Skuta.

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – PODERSDORF 6:0. Das Match war bereits nach 25 Minuten entschieden, denn Daniel Gruber erzielte in diesem kurzen Zeitraum einen lupenreinen Hattrick. Der UFC Podersdorf versuchte sich nach Kräften zu wehren, doch die Neudorfer waren an diesem Tag einfach zu stark. Ein verwandelter Strafstoß von Sebastian Schuber in der 53. Minute brachte der Firmkranz-Truppe das 4:0. Am Ende wurden es sogar noch deutlicher, denn das Match endete mit 6:0. „Für uns war der glückliche Start entscheidend, da wir aus den ersten drei Chancen, drei Tore gemacht haben“, so Sportlicher Leiter Wolfgang Fischer. „An diesem Tag mussten wir die Überlegenheit der Neudorfer anerkennen“, betonte Franz Ziniel.

Neudorf/Parndorf Juniors – Podersdorf 6:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Gruber, 2:0 (18.) Gruber, 3:0 (24.) Gruber, 4:0 (53.) Schuber, 5:0 (80.) Kominak, 6:0 (87.) Schütz. Reserve: 8:1 (Felcan 3, Mikats 2, Grafl 2, Weinberger; Altenburger). SR: Sevik (N: gut / P: gut).- Neudorf, 150. Neudorf: Luntzer; Hudec, Lieskovsky (57. Belmenen), Lamster (57. Thalhammer), Enz (82. Panic); Thomas Lamster; Thüringer (71. Fischer), Savoric; Hoffmann, Gruber (71. Schütz), Schuber. Podersdorf: Binter; Lackner, Kominak, Kolarik (67. Kettner), Steiner (84. Waldherr); Bujtas, Leiner, Nemeth, Püspök (78. Lang); Hrdina; Nagy.

HORNSTEIN – GOLS 3:4. Ein Aufeinandertreffen mit besonderem Charakter, denn die beiden Coaches verbindet eine langjährige Freundschaft. Es war ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Hornstein war überlegen, doch Gols traf drei Mal nach einer Kontersituation. Das Team von Sebastian Reinprecht hat sich kein einziges Mal aufgegeben und hat trotz Rückstand immer weitergekämpft, auch, als man mit 2:4 hinten lag. Zum Schluss hin wurde es noch einmal richtig spannend, als Julian Kusolits in der 90. Spielminute zum 3:4 einschoss, allerdings gelang es der Heimmannschaft nicht, noch auszugleichen. „Meiner Meinung nach hat die in dieser Partie schwächere Mannschaft aufgrund der individuellen Klasse ihrer Spieler gewonnen“, wie der ASV-Trainer klarstellte. Gols-Coach Andreas Frank: „Es war bis zum Schluss eine spannende Partie mit dem besseren Ende für uns.“

Hornstein – Gols 3:4 (1:2).- Torfolge: 0:1 (16.) Ziniel, 0:2 (26.) Kettner, 1:2 (34.) Kospo, 2:2 (51.) Baumgartner, 2:3 (55.) Glenda, 2:4 (85.) Kettner, 3:4 (90.) Kusolits. Reserve: 1:3 (Martinovic; E. Krikler 2, Wendelin). SR: Koc (H: sehr gut / G: Durchschnitt).- Hornstein, 99.- Hornstein: Ferko (64. Özkanli); Gaubmann, Sara, Grgic, Reich; Sadowski; Wörndl, Kusolits; Kospo (72. Wady), Baumgartner, Pogats (58. Saadi). Gols: Achs; Marton, Sommer, Seywerth, Limbeck (73. Schmelzer); Schmidt (58. Zwinger), Pascal Krikler (90. Böhm), Glenda, Ziniel (73. Klenner); Kettner, Roiss.

FRAUENKIRCHEN – BREITENBRUNN 0:3. Es war ein klassisches Geduldsspiel. Die erste Hälfte gestaltete sich sehr ausgeglichen mit Übergewicht auf Seite der Breitenbrunner, aber mit besseren Möglichkeiten für Frauenkirchen. Der Bann wurde in Minute 71 gebrochen. Ein abgefälschter Schuss von Maximilian Moro führte zum 0:1. In der letzten Viertelstunde legte der SCB noch zwei Mal nach und gewann mit 0:3. Breitenbrunn-Pressesprecher Mathis Hareter: „Natürlich war auch Glück dabei, doch der Sieg war verdient.“

Frauenkirchen – Breitenbrunn 0:3 (0:0).-Torfolge: 0:1 (71.) Moro, 0:2 (83.) Frank, 0:3 (87.) Hudak. Reserve: 1:1 (Pfemeter, Bilneier). SR: Tekeli (F: schwach/ B: gut).- Frauenkirchen, 100. Frauenkirchen: Kanka; Martinov, Weigl, Kiss, Ettl; Birschitzky, Haszonits, Turner, Szöllös: Schmid (63. Kurcsis), Kissak (83. Bauer). Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Ettl, Gross; Kopf (78. Frank), Nagy, Millner, Schneider (85. Gajic), Moro; Hudak.