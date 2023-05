Gols ist wieder mit von der Partie

GOLS – NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 3:1. Die meiste Zeit spielte sich die Partie eher im Mittelfeld ab, denn wirklich klare Torchancen waren eher Mangelware. Gols-Angreifer Fabian Ziniel gelang es, nach einer halben Stunde mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins leere Tor der Neudorfer seine Mannschaft in Führung zu bringen. Die Gäste hatten zwar optische Vorteile und auch mehr Ballbesitz, doch die Hausherren wurden immer wieder durch schnelles Umschalten gefährlich. Thomas Kettner traf in der 70. Spielminute nach einer starken Eins-gegen-Eins-Aktion im gegnerischen Strafraum zum 2:0 für den SV Gols. Nur zehn Minuten später verwandelte Robert Glenda einen Freistoß zum entscheidenden 3:0. Das 3:1 von Jakub Lieskovsky in Minute 89 war dann nur noch Ergebniskorrektur. „Wir haben sehr gut verteidigt und verdient gewonnen“, wie Gols-Betreuer Andreas Frank klarstellte. Neudorf-Trainer Dieter Firmkranz: „Gols war im letzten Drittel einfach effizienter als wir.“

SV GOLS – SPG NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (29.) Ziniel, 2:0 (70.) Kettner, 3:0 (80.) Glenda, 3:1 (89.) Lieskovsky. Reserve: 2:1 (Wendelin, Horvath; Felcan). SR: Buchecker (G: gut / N: schwach).- Gols, 200. Gols: Denk; Marton (66. Schmelzer), Sommer, Bortel (60. Klenner), Limbeck (91. Maximilian Weiss); Krickler, Glenda; Schmidt, Kettner, Ziniel (66. Zwinger); Roiss. Neudorf: Luntzer; Enz (70. Mitrovic), Lieskovsky, Daniel Lamster, Hudec; Savoric (70. Frank), Hoffmann, Thomas Lamster; Thalhammer (45. Belmenen), Schütz, Schuber.

BREITENBRUNN – APETLON 1:2. Breitenbrunn hatte mehr Ballbesitz und Apetlon versuchte immer wieder mit schnellen Kontern Nadelstiche zu setzen, doch die großen Möglichkeiten blieben aus. In der 16. Spielminute brachte Jan Spodniak den SCA durch einen Kopfballtreffer mit 0:1 in Führung, die man bis zur 57. Minute verteidigen konnte. Wieder war es ein Standard, den Maximilian Moro zum 1:1 verwertete. Die Hausherren waren optisch etwas überlegen, allerdings spielten es die Gäste klug und verteidigten souverän. Zehn Minuten nach dem Ausgleich schnürte Spodniak den Doppelpack und traf nach einem Eckball, wieder per Kopf, zum 1:2. Kurz vor dem Abpfiff ging der Schuss eines Breitenbrunners nur an die Latte und so blieb es beim Auswärtssieg der Seewinkler. „Wir waren aus meiner Sicht die bessere Mannschaft, aber haben bei zwei Standards leider schlecht ausgesehen“, meinte Breitenbrunn-Pressesprecher Mathias Hareter. „Meine Jungs haben dort angeschlossen, was sie die letzten Partien ausgezeichnet hat, nämlich Teamgeist, Kampf und Zusammenhalt“, stellte SCA-Coach Christian Pinter fest.

SC BREITENBRUNN – SC APETLON 1:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (16.) Spodniak, 1:1 (57.) Moro, 1:2 (67.) Spodniak. Reserve: 0:1 (Eöri). SR: Sevik (B: sehr gut / A: gut).- Breitenbrunn, 213. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Ettl, Gross (85. Raithofer); Kopf (75. Gajic), Millner, Nagy, Schneider, Moro; Hudak. Apetlon: Strapak; Slehofer, Horst Scheiblhofer, Petrak, Pethö; Spodniak; Fandel, Nemec, Toth (56. Kevin Scheiblhofer); Barbosa, Lentsch (78. Koppi).

RUST – OGGAU 0:2. Es war ein Derby, welches vom UFC Oggau von Beginn weg dominiert wurde, daher dauerte es auch nur zwölf Minuten, bis Andreas Werner die Kugel zwischen die Beine des Rust-Goalies schob und auf 0:1 stellte. Auch nach dem Treffer blieb das Team von Wolfgang Mayer dominant und Rust wurde nur einmal durch eine Standardsituation gefährlich. Das 0:2 der Oggauer fiel in der 60. Spielminute nach einem direkten Freistoßtreffer von Adam Hamdaoui. „Wenn wir 100 Prozent geben, gibt Oggau leider 150 und hat deshalb auch verdient gewonnen“, gab Rust-Obmann Thomas Balogh zu. „Endlich haben wir unser Potential auf den Platz gebracht und gerechterweise den Derbysieg eingefahren“, freute sich Mayer.

SC RUST – UFC OGGAU 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (12.) Andreas Werner, 0:2 (60.) Hamdaoui. Reserve: 3:0 (Michael Balogh 2, Gajdos). SR: Luef (R: sehr gut / O: Durchschnitt).- Rust, 400. Rust: Ackermann; Petrik (79. Gajdos), Nurlu, Hahnenkamp, Prokop (Michael Balogh); Steinhauser, Kovacs; Klenner (45. Stagl), Mandalovic (65. Krizsanich), Lang; Nemeth. Oggau: Markus Werner; Lupsina, Bastian Kucher, Hanifl, Wimmer; Hamdaoui, Pejic; Christopher Schummi (73. Marcel Schummi), Salmer (92. Florian Kucher), Andreas Werner; Kevin Schmit (92. Faustmann).

ZURNDORF – JOIS 6:0. Der ASV Zurndorf hatte nach der 8:2-Pleite gegen den ASV Hornstein etwas gutzumachen. Das Team von Markus Geissler dominierte das Geschehen von der ersten bis zur letzten Minute und ließ dem Tabellenletzten kaum Luft zum Atmen. Ein Doppelpack von Jakub Hrncar und ein Viererpack von Manuel Pethö besiegelten den deutlichen 6:0-Erfolg für Zurndorf. „Die Mannschaft hat wirklich Reaktion gezeigt“, erzählte Geissler. „Auch, wenn wir viele Verletzte hatten, war diese Leistung völlig inakzeptabel“, gab sich Jois-Obmann-Stellvertreter Christian Scherry zornig.

ASV ZURNDORF – FC HILL JOIS 6:0 (4:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Hrncar, 2:0 (22.) Hrncar, 3:0 (28.) Pethö, 4:0 (31.) Pethö, 5:0 (53.) Pethö, 6:0 (58.) Pethö. Gelb-Rote Karte: Florian Steurer (82., Foul). Reserve: 6:2 (Lambert 2, Salzer 2, Pamer, Göpfrich; Reschreiter, Richter). SR: Stevic (Z: sehr gut/ J: sehr gut).- Zurndorf, 250. Zurndorf: Reif; Meixner (79. Wohlfahrt), Dürr (62. Harmer, 72. Salzer), Dziaba, Szoka (79. Rosner); Skuta, Kekl, Prakisch (62. Lambert), Unger; Pethö, Hrncar. Jois: Krammer; Winter, Kientzl, Kordanic, Hackl; Safarik (76. Kusolitsch), Matias; Florian Steurer, Leo Steurer (46. Luis Steurer), Fasching; Nief (62. Reschreiter).

PODERSDORF – FRAUENKIRCHEN 0:5. Der SC Frauenkirchen erwischte den sogenannten Traumstart und ging durch einen tollen Effetschuss von Julian Schmid nach acht gespielten Minuten in Front. Wenige Augenblicke später erhöhte Jan Birschitzky auf 0:2 (13.) und Lukas Kissak stellte in der 20. Spielminute auf 0:3. Bei den Podersdorfern fehlte an diesem Tag der Wille und der Biss, weshalb das 0:4 von Schmid in Minute 41 auch so in Ordnung ging. Die Frauenkirchner spielten eine starke Partie und ließen der Heimmannschaft keine Chance. Ein Eigentor von Daniel Bujtas, zwanzig Minuten vor dem Abpfiff, besiegelte das 0:5-Endergebnis. „Es ist schade, dass das, was man sich vor der Partie vorgenommen hat, in keinster Weise umgesetzt wird, weshalb ich nach dieser Leistung wirklich sehr enttäuscht war“, bedauerte UFC-Trainer Franz Ziniel. „Der Sieg geht auch in dieser Höhe so in Ordnung“, ist sich Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl sicher.

UFC PODERSDORF – SC FRAUENKIRCHEN 0:5 (0:4).- Torfolge: 0:1 (8.) Schmid, 0:2 (13.) Birschitzky, 0:3 (20.) Kissak, 0:4 (41.) Schmid, 0:5 (70., Eigentor) Bujtas. Reserve: 2:1 (Weiß 2, Mahr). SR: Bukvic (P: gut / F: gut).- Podersdorf, 150. Podersdorf: Köllö; Bujtas, Leiner, Kominak, Lackner; Steiner (78. Lang), Nemeth; Nagy, Hrdina, Püspök (69. Kettner); Packo (37. Waldherr). Frauenkirchen: Weidinger; Ettl, Weigl, Kiss, Martinov; Birschitzky (82. Grießer), Haszonits (51. Turna), Kurcsis, Szöllös; Schmid (75. Bauer), Kissak.

EISENSTADT – HORNSTEIN 0:5. Bis zum Führungstreffer von Patrick Niklas in der 20. Minute hatte man das Gefühl, als wäre für die Landeshauptstädter etwas drinnen, doch danach präsentierte sich die Mannschaft von Alfred Wagentristl so, als würde es für sie in diesem Spiel um nichts gehen. Je länger das Match dauerte, desto deutlicher wurde die Dominanz der Reinprecht-Truppe, die gut und gerne auch noch mehr als diese fünf Tore hätte erzielen können. „Bis auf die Tatsache, dass wir die erste gute Chance in diesem Aufeinandertreffen hatten, war so ziemlich alles, was wir an diesem Tag gezeigt haben, ziemlich enttäuschend“, wie Wagentristl analysierte. „Es war meines Erachtens ein mehr als verdienter Sieg“, so Hornstein-Betreuer Sebastian Reinprecht.

SC EISENSTADT – ASV HORNSTEIN 0:5 (0:2).- Torfolge: 0:1 (20.) Niklas, 0:2 (43.) Sara, 0:3 (66.) Sara, 0:4 (73.) Kusolits, 0:5 (87.) Hojenski. Rote Karte: Habeler (66., Torchancenverhinderung). Reserve: 1:5 (Herrmann; Reinprecht 2, Suttner, Wady, Trimmel). SR: Tatzber (E: gut / H: gut).- Eisenstadt, 120. Eisenstadt: Logofatu; Ilir Maliqi, Habeler, Pölzelbauer, Jivici; Fischer, Vokshi (83. Heindl), Kusolitsch, Jakovljevic; Kampitsch (46. Majercak), Nikolic (16. Stiglitz). Hornstein: Ferko; Gaubmann, Grgic, Sara, Reich; Sadowski; Wörndl, Kusolits; Kospo, Niklas, Pogats.

NSC JUNIORS – NICKELSDORF 0:1. Die Seestädter erwischten den besseren Start und hätten in den ersten 25 Minuten in Führung gehen können, doch der ASV Nickelsdorf blieb verschont. Nach einer halben Stunde gab es eine strittige Elfmetersituation im Strafraum der Juniors, doch der Schiedsrichter entschied sich dazu, den Strafstoß nicht zu geben. Daraufhin wurde die Gastmannschaft aktiver und fand im Namen von Matus Rybansky zwei gute Gelegenheiten vor, allerdings ohne Torerfolg. Es dauerte bis zur 71. Spielminute, bis der ASV Nickelsdorf durch einen Elfmeter von Rybansky in Führung ging und somit die Partie für sich entscheiden konnte. „Wirklich ärgerlich, die Jungs haben super gespielt und es wäre mehr drinnen gewesen“, meinte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick.

NSC JUNIORS – ASV NICKELSDORF 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (71.) Rybansky. Gelb-Rote Karte: Limbeck (35., Unsportlichkeit). Reserve: 2:2 (Mieselberger, Chakabkab; Nitschinger, Limbeck). SR: Gregorits (Ne: sehr gut / Ni: Durchschnitt).- Neusiedl, 150. Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Haider, Akbiyik, Sonnleitner; Benen Mcgirr, Tick (63. Sola); Graßl (57. Maletschek), Reeh (34. Reiterits), Matej Maas (57. Vlna); Kobor. Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan; Orosz, Kovacs (72. Morsky), Weisz, Hareter; Varga; Rybansky.