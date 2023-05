1. Klasse Nord: Jois gab die Rote Laterne an Eisenstadt ab

JOIS – PODERSDORF 3:2. Die Podersdorfer gingen äußerst ersatzgeschwächt in diese Partie und mussten einige Ausfälle vorgeben, was sich schnell bemerkbar machte. Ein Doppelschlag von Lubomir Kordanic in Minute sieben und Marek Matias nur 120 Sekunden später brachte den Joisern schnell einen komfortablen Vorsprung und moralischen Aufwind. Der UFC wurde erst im zweiten Durchgang aktiver und übernahm das Zepter. Ein verwandelter Strafstoß von Stefan Leiner in der 63. Spielminute sorgte noch einmal für etwas Spannung, doch Jois konnte dem Druck standhalten und traf nach einem Konter im Namen von Patrick Kientzl gut zehn Minuten vor dem Ende zum 3:1. Das 3:2 in der 90. Minute von Marton Nemeth war nur noch Ergebniskorrektur. „Die Jungs haben zwar nie aufgegeben, aber für den Ausgleich hat es leider nicht gereicht“, bedauerte Podersdorf-Trainer Franz Ziniel.

NICKELSDORF – EISENSTADT 2:1. Eisenstadt stand defensiv bombensicher und hat nur wenig zugelassen. Im Allgemeinen waren die Hauptstädter in der ersten Halbzeit die bemühtere Mannschaft, weshalb die Führung nach 41 gespielten Minuten durch Mario Bierbaum auch in Ordnung ging. Lange konnte die Wagentristl-Truppe diesen Vorsprung verteidigen, doch in der Schlussphase sind die Dämme gebrochen. Ein Kopfballtor von Andrej Semjan in der 86. Minute führte zum Ausgleich, doch es kam noch schlimmer für das neue Tabellenschlusslicht. Matus Rybansky versenkte einen Querpass zum 2:1 und schoss seine Mannschaft somit zum Sieg. „Die erste Hälfte war unter aller Kritik. Zum Glück haben wir am Ende das Spiel noch gedreht“, erzählte Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl. „Wir hätten uns an diesem Tag mehr verdient, aber aus solchen Niederlagen können wir viel Gutes mitnehmen“, ist sich der SCE-Coach sicher.

HORNSTEIN – BREITENBRUNN 2:3. Julian Millner stellte mit einem präzisen Fernschuss in der 14. Spielminute auf 0:1, doch diese Führung hielt nicht lange an. Bereits sieben Minuten später stand es 2:1 für die Hausherren, die dem Tabellenführer an diesem Tag überraschend gut Paroli bieten konnten. Nach einer halben Stunde führte ein individueller Fehler zum Ausgleichstreffer von Maximilian Moro. Breitenbrunn kam besser aus der Pause. Angreifer Martin Hudak umkurvte den Hornstein-Goalie und schob zum 2:3 ein. Danach schalteten die Gäste wieder einen Gang zurück und die zweite Halbzeit plätscherte so vor sich hin. Auch am Spielstand änderte sich nichts mehr. „Ich habe wirklich großen Respekt vor dieser Leistung meiner Mannschaft, die erneut ohne einige Stammspieler auskommen musste“, betonte ASV-Betreuer Sebastian Reinprecht. Breitenbrunn-Presseprecher Mathias Hareter wiederum stellte klar: „Es war eine schwere Geburt, doch wir sind froh darüber, dass wir den Aufstieg fixieren konnten.“

OGGAU – GOLS 1:4. Im ersten Durchgang war eigentlich nur der SV Gols am Zug, der durch einen frühen Treffer von Wolfgang Roiss mit 0:1 in Front lag. Zurück aus der Kabine wurden die Oggauer etwas besser, doch ein Elfmetertor von Robert Glenda in Minute 54 brachte eine kleine Vorentscheidung. Die Gastgeber gaben sich allerdings keineswegs geschlagen, stattdessen verkürzte Andreas Werner eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff auf 1:2 und plötzlich schien es, als könnte die Partie noch kippen, dem war aber nicht so. Gols konterte den UFC Oggau zweimal eiskalt aus und siegte mit 1:4 (83. Limbeck, 86. Ziniel). „Unser Gegner hat verdient gewonnen, da 30 Minuten guter Fußball nicht ausreichen, um ein Match für sich zu entscheiden“, gab Oggau-Trainer Wolfgang Mayer zu. „Der Sieg geht so in Ordnung, wobei das Spiel nach dem Anschlusstreffer auch anders hätte ausgehen können“, wie Gols-Coach Andreas Frank schilderte.

NSC JUNIORS – ZURNDORF 6:2. Bis zur 60. Spielminute war es ein flottes Hin und Her mit jeweils zwei Treffern auf beiden Seiten, doch mit dem, was danach kam, rechnete wohl keiner. Den Seestädtern ging plötzlich alles auf und sie spielten die Zurndorfer fast schon an die Wand. Vier weitere Treffer, wobei diese auch wirklich sehenswert waren, führten zu einem doch überraschend hohen 6:2-Heimerfolg für die Neusiedler. „Unsere Kaderbreite hat uns wieder einmal geholfen“, freute sich NSC-Sektionsleiter Gernot Tick. „Trotz der hohen Niederlage hat mein Team für eine Stunde lang wirklich guten Fußball gezeigt. Die Juniors haben verdient, aber zu hoch gewonnen“, analysierte Zurndorf-Trainer Markus Geissler.

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – FRAUENKIRCHEN 1:0. Die Heimmannschaft kontrollierte das Geschehen, doch die besseren Möglichkeiten hatten die Frauenkirchner. Das Tor erzielten allerdings trotzdem die Neudorfer. Peter Thüringer nutzte einen Fehler eiskalt aus, stellte in der 44. Minute auf 1:0 und markierte damit den Siegestreffer. Auch im zweiten Durchgang blieben die Gäste die gefährlichere Mannschaft, jedoch ohne Erfolg. „Eigentlich war es eine klassische „X-Partie“, doch dieses Mal ist der Ball eben auf unsere Seite gesprungen“, so Dieter Firmkranz. Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl: „Die Niederlage war meines Erachtens unverdient, da zumindest ein Punkt gerecht gewesen wäre.“

APETLON – RUST 2:3. In der ersten Halbzeit waren die Apetloner etwas im Chancenplus und gingen durch ein Traumtor aus gut 25 Metern von Andrej Nemec in der 41. Minute verdient in Führung, doch diese konnte Gergö Nemeth mit einem Schuss in Kreuzeck noch vor der Pause egalisieren. Gleich nach Wiederanpfiff führte ein Kopfball von Oliver Fandel zur erneuten Führung für die Seewinkler, die wieder nur vier Minuten anhielt. Thorsten Lang versenkte den Ball unhaltbar im langen Eck. Im weiteren Verlauf des Spiels hatte Rust die besseren Möglichkeiten, doch der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit, als Lang den Ball auf Verdacht in den Sechzehner schoss und Maksimovic nur noch den Fuß hinhalten musste. „Wir haben es nie geschafft, wirklich eng am Mann zu sein, was Rust einige Male gut ausspielte. Schlussendlich war es leider einfach zu wenig“, wie SCA-Trainer Christian Pinter erklärte. „Im Gegensatz zum Hinspiel war das Glück dieses Mal auf unserer Seite“, freute sich Obmann Thomas Balogh.

ASV Hornstein – SC Breitenbrunn 2:3 (2:2).- Torfolge: 0:1 (14.) Millner, 1:1 (18.) Saadi, 2:1 (21.) Reich, 2:2 (31.) Moro, 2:3 (52.) Hudak.- Reserve: abgesagt. SR: Haider (H: gut / B: Durchschnitt).- Hornstein, 100. Hornstein: Özkanli; Gaubmann, Grgic (75. Demirel), Reich, Wady; Sadowski; Wörndl, Kusolits (62. Hojenski); Saadi, Baumgartner (75. Pleninger), Pogats. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Ettl, Gross; Kopf (72. Frank), Strahammer, Gajic (72. Kientzl), Millner, Moro; Hudak.

ASV Nickelsdorf – SC Eisenstadt 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (41.) Bierbaum, 1:1 (86.) Semjan, 2:1 (89.) Rybansky.- Reserve: abgesagt. SR: Stevic (N: sehr gut / E: gut).- Nickelsdorf, 150. Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Limp, Semjan, Lukas Scherhaufer; Varga, Hareter, Weisz, Kellner, Orosz; Rybansky. Eisenstadt: Bozalan; Kusolitsch, Pölzelbauer, Majercak, Pasterniak; Habeler, Fischer; Bierbaum, Vokshi, Stiglitz (70. Özkan); Jakovljevic.

UFC Oggau – SV Gols 1:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (6.) Roiss, 0:2 (54.) Glenda, 1:2 (75.) Andreas Werner, 1:3 (83.) Limbeck, 1:4 (86.) Ziniel.- Reserve: 3:1 (Jautz, Christopher Schummi, Mandic; Schmelzer).- SR: Radl (O: gut / G: sehr gut).- Oggau, 150. Oggau: Markus Werner; Faustmann (46. Christopher Schummi), Bastian Kucher, Pichlhöfer, Wimmer; Pejic; Andreas Werner, Hamdaoui, Kevin Schmit (88. Marcel Schummi), Nico Schmid; Florian Kucher (46. Thaller). Gols: Denk; Sommer, Bortel (88. Schmelzer), Seywerth, Marton; Zwinger (61. Limbeck), Krikler, Glenda, Ziniel; Kettner (76. Klenner), Roiss.

NSC Juniors – ASV Zurndorf 6:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (38.) Pethö, 1:1 (44.) Matej Maas, 2:1 (47.) Vlna, 2:2 (58.) Pethö, 3:2 (60.) Michal Maas, 4:2 (73.) Mcgirr, 5:2 (78.) Matej Maas, 6:2 (81.) Johannes Haider.- Reserve: 4:0 (Dittrich 3, Bauer).- SR: Koc (N: schwach / Z: sehr gut).- Neusiedl, 158. Neusiedl: Kaiser; Pichler (75. Graßl), Johannes Haider, Akbiyik, Sonnleitner; Mcgirr, Tick (46. Vlna); Michal Maas, Reeh (82. Chakabkab), Matej Maas (88. Reiterits); Kobor. Zurndorf: Brauneis; Szoka, Dziaba (63. Pamer), Skuta, Meixner; Unger, Wrba, Mulamustafic (70. Salzer), Kekl; Hrncar (88. Lehr), Pethö.

FC Hill Jois – UFC Podersdorf 3:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (7.) Kordanic, 2:0 (9.) Matias, 2:1 (63.) Leiner, 3:1 (78.) Kientzl, 3:2 (90.) Nemeth.- Reserve: 1:3 (Özen; Czompo 2, Stipsits).- SR: Tekeli (J: Durchschnitt / P: Durchschnitt).- Jois: Krammer; Florian Steurer, Kientzl, Huber, Hackl; Reschreiter (68. Cinege), Matias, Takac, Fasching; Kordanic (85. Richter), Dasko (72. Winter). Podersdorf: Binter; Bujtas, Leiner, Steiner, Karner; Gross (45. Lang), Nemeth; Waldherr (64. Unger), Hrdina (87. Heiling), Kettner (64. Weiß); Nagy.

SpG Neudorf/Parndorf Juniors – SC Frauenkirchen 1:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (44.) Thüringer.- Reserve: abgesagt. SR: Tekeli (N: sehr gut / F: sehr gut).- Neudorf, 150. Neudorf: Luntzer; Hudec (85. Mitrovic), Enz,Daniel Lamster, Belmenen (56. Panic); Thüringer, Savoric, Hoffmann; Schütz (56. Thalhammer), Schuber (90+1 Coker), Gruber (90.+1 Fischer). Frauenkirchen: Weidinger; Martinov, Weigl, Kiss, Ettl; Birschitzky, Haszonits, Turna, Szöllös; Bauer (72. Eichinger); Kissak.

SC Apetlon – SC Rust 2:3 (1:1).- Torfolge: 1:0 (41.) Nemec, 1:1 (45.+1) Nemeth, 2:1 (48.) Fandel, 2:2 (52.) Lang, 2:3 (90.+2) Maksimovic.- Reserve: 0:2 (Nurlu, Jafari).- SR: Orman (A: Durchschnitt / R: gut).- Apetlon, 280. Apetlon: Strapak; Pethö, Horst Scheiblhofer, Petrak, Koppi (83. Fleischhacker); Kevin Scheiblhofer (66. Fabio Haider), Spodniak; Slehofer, Nemec, Toth (66. Payer); Fandel. Rust: Ackermann; Petrik, Müllner, Maksimovic, Kummer (14. Gajdos, 90. Hauptmann); Kovacs, Petermann (90. Milenkovic); Balogh (81. Warscha), Nemeth, Lang; Mandalovic.