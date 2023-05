1. Klasse Nord: Neudorf spielte „nur“ Remis

BREITENBRUNN – NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 2:2. Christopher Pinter brachte den Tabellenzweiten per Abstauber nach nur fünf gespielten Minuten in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatte Breitenbrunn mehr vom Spiel und glich durch einen Distanzschuss aus gut 25 Metern von Martin Hudak in der 34. Minute aus. Darauf hatten die Neudorfer jedoch schnell eine Antwort parat. Wieder war es Pinter, der dieses Mal einen Abwehrfehler der Heimmannschaft sofort bestrafte und kurz vor der Pause auf 1:2 stellte. Was folgte, war ein intensiv geführtes Spiel mit wenigen Höhepunkten, bis auf einen in der 70. Spielminute. Breitenbrunn-Kapitän Christoph Schneider bescherte seiner Mannschaft mit einem direkt verwandelten Freistoß einen wichtigen Punktgewinn. „Unterm Strich war es ein verdientes Unentschieden“, analysierte Breitenbrunn-Pressesprecher Mathias Hareter. Neudorf-Betreuer Dieter Firmkranz: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, doch für uns sind es zwei verlorene Punkte.“

GOLS – JOIS 5:2. Die erste Hälfte verlief äußerst turbulent. Zuerst die Führung von Jois, dann drehte Gols das Match, woraufhin der Tabellenletzte nochmal zurückkam, um dann vor der Pause doch noch zwei Treffer hinnehmen zu müssen. Was in Halbzeit zwei folgte war ein lauer Sommerkick mit lediglich einer Bude von Wolfgang Roiss, der den 5:2-Endstand markierte. Gols-Coach Andreas Frank: „Meine Mannschaft hat verdient gewonnen, aber irgendwie war es eine komische Partie.“

PODERSDORF – HORNSTEIN 3:2. Der UFC Podersdorf ging in der 17. Spielminute durch Benjamin Nagy in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Kapitän Martin Leiner per Strafstoß auf 2:0, doch damit hatte die Ziniel-Truppe noch nicht genug. Ein toller Pass von Peter Püspök auf Florian Steiner, der die Kugel volley im langen Eck versenkte, brachte den Hausherren das 3:0 (35.). Kurz vor der Pause verkürzten die Hornsteiner durch einen Abstauber von Martin Reich auf 3:1. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt und das Team von Sebastian Reinprecht spielte die Podersdorfer fast schon an die Wand. Erst in Minute 87 traf Mateas Grgic zum 3:2, allerdings kam dieser Treffer zu spät. „Vor allem für die Moral war dieser Sieg besonders wichtig“, wie Ziniel klarstellte. „Wir haben zwar viele Chancen vergeben, doch meines Erachtens hat uns der Schiedsrichter den Punkt und eventuell sogar den Sieg geraubt“, ist sich der ASV-Coach sicher.

RUST – NSC JUNIORS 1:2. Die erste Halbzeit war extrem ausgeglichen mit wenig Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte sah die Sache schon anders aus. Matej Maas brachte die Seestädter nach einer tollen Hereingabe von Conner Reeh in der 52. Minute in Führung, die jedoch nur acht Minuten anhielt, denn ein schöner Pass auf Mandalovic, der eiskalt einnetzte, führte zum 1:1. Die Physis der Juniors machte an diesem Tag den Unterschied. Den Siegestreffer erzielte Reeh in der 85. Spielminute. „Wir hatten zwei gute Möglichkeiten, die wir leider nicht nutzen konnten“, bedauerte Rust-Obmann Thomas Balogh. „Rust war erste Halbzeit etwas besser und in der zweiten wir, es war wirklich eine sehr ausgeglichene Partie“, wie NSC-Sektionsleiter Gernot Tick erzählte.

FRAUENKIRCHEN – APETLON 3:3. Der SC Frauenkirchen ging bereits in der 5. Minute durch ein Tor von Matej Turna, nach einem Gestocher im Strafraum, in Front. Tomas Szöllös baute nach einer halben Stunde mit einem Traumtor den Vorsprung weiter aus. Knapp zehn Minuten nach der Pause gab es Handelfmeter für Frauenkirchen, den Kevin Kurcsis souverän verwandelte. Die Partie schien entschieden, doch dann kam der Apetloner Zug ins Rollen und er schien keine Bremse zu haben. Zwei Tore von Goalgetter Cristiano Barbosa in Minute 63 und 73 und ein umstrittener Treffer von Slehofer vier Minuten vor dem Ende brachten dem SCA sogar noch einen Punkt. „Das 3:3 war sicher mehr als verdient, auch, wenn es sich für uns wie eine Niederlage anfühlt“, gab Frauenkirchen-Kapitän Kevin Kurcsis zu. „Es wäre mit Sicherheit mehr drinnen gewesen, doch aufgrund der Umstände müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein“, meinte Apetlon-Trainer Christian Pinter.

ZURNDORF – NICKELSDORF 1:3. Robert Kovacs vollstreckte in Minute zehn nach starker Vorarbeit von Alexander Scherhaufer zum 0:1. Die Zurndorfer versuchten trotzdem weiterhin Druck zu machen, doch der ASV Nickelsdorf konnte immer wieder durch Nadelstiche gefährlich werden. Quasi mit dem Pausenpfiff erzielte Michal Dziaba dann den Ausgleich. Die zweite Halbzeit wurde zu einem richtige Derbyfight. Kovacs wurde aufgrund einer Tätlichkeit vom Platz geschickt und Zurndorf-Verteidiger Johannes Harmer sah nach einem Foul die Gelb-Rote Karte. Ein Elfmeter in der 87. Spielminute brachte die Entscheidung, denn so eine Chance ließ sich Matus Rybansky nicht entgehen. Das 1:3 von Akos Varga in der Nachspielzeit war dann nur noch eine Draufgabe. „Hätte ein Sieg werden können, wäre ein gerechtes Unentschieden gewesen, ist aber eine unverdiente Niederlage geworden“, wie Zurndorf-Trainer Markus Geissler philosophierte. „Wir hätten vor der Pause schon das 0:2 machen müssen, so wurde es ein sehr spannendes und emotionales Derby“, erzählte Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl.

EISENSTADT – OGGAU 2:5. Ein verwandelter Strafstoß von Mario Bierbaum brachte die Hauptstädter nach 23 Minuten in Front. Erst im zweiten Durchgang kamen die Oggauer richtig in Fahrt und drehten die Partie innerhalb von zwei Minuten. Die Torschützen waren Andreas Werner und Adam Hamdaoui (48., 49.). Eisenstadt kam durch ein Kampitsch-Tor zwar noch einmal heran, doch am Ende wurde es ein klar und deutliches 2:5. „Die Jungs haben sich immer mehr gesteigert, sodass es meiner Ansicht nach sogar noch höher hätte ausgehen können“, stellte UFC-Trainer Wolfang Mayer klar.

Gols – Jois 5:2 (4:2).- Torfolge: 0:1 (13.) Özen, 1:1 (14.) Roiss, 2:1 (16.) Marton, 2:2 (18.) Kordanic, 3:2 (28.) Kettner, 4:2 (31.) Roiss, 5:2 (51.) Roiss. Reserve: 11:0 (L. Weiss 5, Pittnauer 2, H. Weiss 2, Limbeck, Wendelin). SR: Kuzat (G: Durchschnitt / J: Durchschnitt).- Gols, 150. Gols: Achs; Klenner (77. Wendelin), Sommer, Seywerth, Limbeck; Schmidt (64. Krutzler), Marton, Glenda, Ziniel (64. Zwinger); Roiss, Kettner.- Jois: Huber; Hackl, Kordanic, Fasching, Johannes Steurer; Safarik, Takac, Matias, Cinege (76. Köhler); Nief (63. Kara), Özen (76. Klepits).

Podersdorf – Hornstein 3:2 (3:0).- Torfolge: 1:0 (17.) Nagy, 2:0 (20.) Leiner, 3:0 (35.) Steiner, 3:1 (41.) Reich, 3:2 (87.) Grgic. Reserve: 5:8 (Karner, Unger, Waldherr, Jan Lackner, Stipsits; Reinprecht 4, Pleninger 2, Trimmel, Hojenski). SR: Akar (P: Durchschnitt / H: schwach).- Podersdorf, 120. Podersdorf: Binter; Bujtas, Leiner, Kominak, Lackner; Steiner, Nemeth (86. Gross); Kettner (68. Waldherr), Püspök, Hrdina; Nagy. Hornstein: Özkanli; Saadi, Gaubmann (45. Wady), Grgic, Reich; Sadowski; Wörndl, Kusolits; Saadi, Baumgartner, Pogats.

Zurndorf – Nickelsdorf 1:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Kovacs, 1:1 (45.) Dziaba, 1:2 (87.) Rybansky, 1:3 (90.+4) Varga. Gelb-Rot: Harmer (76., Foul). Rot: Kovacs (53., Tätlichk.).Reserve: 1:1 (Schneemayer, Clemens). SR: Haider (Z: schwach / N: gut).- Zurndorf, 200. Zurndorf: Reif; Skuta, Harmer, Dürr (45. Meixner), Dziaba; Unger, Kekl, Prakisch, Szoka (88. Wohlfahrt); Pethö (80. Pamer), Hrncar. Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan; Varga, Orosz, Weisz, Hareter, Lukas Scherhaufer; Rybansky.

Breitenbrunn – Neudorf/Parndorf 2:2 (1:2).- Torfolge: 0:1 (5.) Pinter, 1:1 (34.) Hudak, 1:2 (42.) Pinter, 2:2 (70.) Schneider. Rot: Thomas Lamster (43., Beleidigung), Firmkranz (Spielende). Reserve: 2:2 (Eder, Bogner; Frank, Felcan). SR: Orman (B: gut/N: schwach).- Breitenbrunn, 302. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Ettl, Valek, Gross; Kopf (69. Frank), Nagy, Millner, Schneider (76. Gajic), Moro; Hudak. Neudorf: Luntzer; Hoffmann, Trimmel, Daniel Lamster, Thüringer; Lieskovsky, Thomas Lamster, Savoric (90. Enz); Gruber (67. Thalhammer), Pinter, Schuber (83. Schütz).

Frauenkirchen – Apetlon 3:3 (2:0).- Torfolge: 1:0 (5.) Turna, 2:0 (31.) Szöllös, 3:0 (54.) Kurcsis, 3:1 (63.) Barbosa, 3:2 (73.) Barbosa, 3:3 (86.) Slehofer. Reserve: 2:2 (Christopher Pinetz 2; Ebner, Bors). SR: Pllana (F: gut / A: Durchschnitt).- Frauenkirchen, 250. Frauenkirchen: Weidinger; Martinov, Weigl, Kiss, Ettl; Birschitzky (66. Haszonits), Turna, Kurcsis, Szöllös; Schmid (45. Gollowitzer), Kissak. Apetlon: Zsoldos; Slehofer, Horst Scheiblhofer, Petrak, Koppi (78. Kevin Scheiblhofer); Spodniak; Fandel, Nemec, Toth; Lentsch (56. Pethö), Barbosa.

SC Eisenstadt – UFC Oggau 2:5 (1:0).- Torfolge: 1:0 (23.) Bierbaum, 1:1 (48.) Andreas Werner, 1:2 (49.) Hamdaoui, 1:3 (64.) Bastian Kucher, 2:3 (67.) Kampitsch, 2:4 (84.) Bastian Kucher, 2:5 (90.+2) Florian Kucher. Reserve: 1:10 (Bastian Salomon (ET); Mad 3, Jautz 2, Fabian Salomon, Julian Salomon, Reinprecht, Carstairs, Kljajic. SR: Szombati (E: Durchschnitt / O: Durchschnitt).- Eisenstadt, 150. Eisenstadt: Bozalan; Kampitsch, Pölzelbauer, Majercak, Pasterniak; Bierbaum, Fischer, Kusolitsch, Vokshi; Özkan, Jakovljevic. Oggau: Markus Werner; Pichlhöfer, Bastian Kucher, Hanifl, Wimmer (63. Reinprecht); Marcel Schummi (45. Thaller), Pejic; Christopher Schummi (45. Faustmann), Handaoui, Andreas Werner (90. Florian Kucher); Kevin Schmit (90. Julian Schmit).

SC Rust – NSC Juniors 1:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (52.) Matej Maas, 1:1 (60.) Mandalovic, 1:2 (85.) Reeh. Reserve: 2:1 (Hirschmann, Blazek; Sola).- SR: Cvrljak (R: gut / N: sehr gut).- Rust, 85. Rust: Ackermann; Petrik (83. Hahnenkamp), Steinhauser, Maksimovic, David Stagl (45. Gajdos); Petermann, Kovacs; Nemeth, Lang, Michael Balogh (77. Kummer); Mandalovic. Neusiedl: Köhle; Michal Maas, Johannes Haider, Sonnleitner, Pichler (77. Reiterits); Benen Mcgirr, Tick (83. Georg Haider); Matej Maas (71. Chakabkab), Vlna, Reeh; Graßl (71. Maletschek).

Die nächste Runde: Donnerstag, 19.30 Uhr: Hornstein-Breitenbrunn. Freitag, 19.30 Uhr: Nickelsdorf- Eisenstadt. Samstag, 17.30 Uhr: Oggau-Gols, NSC Juniors-Zurndorf, Jois-Podersdorf/See; 18.30 Uhr: SpG Neud./Parnd. J. –Frauenkirchen. Sonntag, 16.30 Uhr: Apetlon-Rust.