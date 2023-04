1. Klasse Nord: Podersdorf mit großem Fortschritt

Werbung

EISENSTADT – PODERSDORF 1:2. Beide Mannschaften wussten um die Wichtigkeit dieses Spiels Bescheid und so traten sie auch auf. Die erste halbe Stunde gehörte den Hauptstädtern, weshalb der Führungstreffer durch Vokshi nach einem Corner auch so in Ordnung ging (26.). Danach kamen die Podersdorfer besser in die Begegnung und erzielten zu einem psychologisch äußerst wichtigen Zeitpunkt durch Benjamin Nagy den Ausgleichstreffer (44.). In Halbzeit zwei war es ein ähnliches Bild, jedoch mit einem glücklicheren Ende für die Ziniel-Truppe, denn ein verwandelter Elfmeter von Marton Nemeth in Minute 85 brachte dem UFC den Sieg. „Leider haben wir in den Endphasen der beiden Hälften an Kompaktheit verloren und kassierten zu ungünstigen Zeitpunkten unsere Gegentore“, bedauerte Neo-Coach Alfred Wagentristl. „Dieses Ergebnis war ein wichtiger Meilenstein in puncto Klassenerhalt“, meinte der Podersdorf-Betreuer.

SC EISENSTADT – UFC PODERSDORF 1:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (26.) Vokshi, 1:1 (44.) Nagy, 1:2 (85.) Nemeth.- Reserve: abgesagt. SR: Cetiner (E: Durchschnitt/P: Durchschnitt).- Eisenstadt, 100. Eisenstadt: Logofatu; Marco Pasterniak, Pölzelbauer, Habeler (63. Stiglitz), Maliqi; Bierbaum, Fischer, Berisha (59. Özkan), Vokshi; Nikolic, Kampitsch. Podersdorf: Köllö; Mucha (64. Florian Steiner), Leiner, Kominak, Lackner; Nemeth; Hrdina, Püspök; Nagy, Packo, Bujtas.

ZURNDORF – BREITENBRUNN 0:2. Die ersten 45 Minuten gehörten dem ASV Zurndorf, der mutig vorne anpresste und zu einigen guten Möglichkeiten kam, allerdings keine davon nutzen konnte. Nach knapp einer Stunde sah Breitenbrunn-Kicker Julian Millner wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte und ironischerweise wurden die Gäste zu zehnt plötzlich stärker und kompakter. Es war ein richtiger Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. In der 85. Spielminute führte ein Fehlpass in der Zurndorf-Verteidigung dazu, dass Angreifer Martin Hudak alleine vor dem Kasten stand und sich diese Chance nicht nehmen ließ (85.). Danach warfen die Hausherren nochmal alles nach vorne, doch ein Konter des Tabellenführers brachte die Entscheidung (93., Martin Kocis). Zurndorf-Trainer Markus Geissler: „Wir haben alles probiert, aber so ist Fußball nun mal.“ „Nach der Roten Karte ging ein richtiger Ruck durch das Team und plötzlich hatten wir etwas Oberhand“, wie Breitenbrunn-Pressesprecher Mathias Hareter analysierte.

ASV ZURNDORF – SC BREITENBRUNN 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (85.) Hudak, 0:2 (93.) Kocis. Rote Karte: Millner (58., Beleidigung). Reserve: 1:5 (Frank 2, Kopf 2, Strahammer). SR: Eyüp (Z: sehr gut / B: Durchschnitt).- Zurndorf, 200. Zurndorf: Reif; Skuta, Mayerhofer (83. Salzer), Dürr (66. Kekl), Szoka (77. Mulamustafic); Dziaba, Prakisch (77. Meixner), Wrba, Unger; Lambert, Pethö. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Ettl, Gross (88. Raithofer); Millner, Nagy; Kocis, Schneider (93. Kopf), Moro; Hudak (89. Kientzl).

NSC JUNIORS – NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 1:2. Neudorf hatte früh eine große Chance, als Paul Schütz alleine auf das Tor der Neusiedler zulief, doch den Ball nicht unterbrachte. Danach kontrollierten die Seestädter das Geschehen und waren spielbestimmend, der Torerfolg blieb jedoch aus. Das wurde in Minute 37 bestraft. Christopher Pinter stellte auf 0:1 für Neudorf/Parndorf. Im weiteren Verlauf der Partie wurden die Neusiedler immer wieder über die Seiten gefährlich und waren das bessere Team, was knapp 20 Minuten vor dem Ende belohnt wurde. Marc Kobor konnte eine Flanke von Raul Bucur verwerten und glich per Kopf aus (72.). Sofort drückte die Tomcak-Truppe auf das 2:1, doch ein Konter der Gäste führte zum 2:1-Sieg für die Neudorfer (78., Lukas Hoffmann). „Meines Erachtens hätten wir uns auf jeden Fall einen Punkt verdient“, wie NSC-Sektionsleiter Gernot Tick meinte. „Ein Unentschieden wäre wohl gerecht gewesen, aber diesmal waren eben wir die Glücklicheren“, so Neudorf-Coach Dieter Firmkranz.

NCS JUNIORS – SPG NEUDORF/PARNDORF JUNIORS 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (37.) Pinter, 1:1 (72.) Kobor, 1:2 (78.) Hoffmann. Reserve: 3:0 (Mieselberger, Huber, Chakabkab). SR: Haider (Ns: gut / Ne: sehr gut).- Neusiedl, 150. Neusiedl: Köhle; Maas (70. Graßl), Akbiyik, Reiterits (83. Pichler), Sonnleitner; Haider; Maletschek, Reeh (70. Maletschek), Bucur; Kobor, Toth. Neudorf: Luntzer; Thüringer, Daniel Lamster (54. Hudec), Benmenen, Mitrovic; Savoric, Thomas Lamster (76. Fischer), Lieskovsky; Pinter, Schütz (94. Meszaros), Hoffmann.

GOLS – APETLON 1:1. Die Gäste aus Apetlon waren in der ersten Halbzeit überlegen und hatten mehr Ballbesitz, allerdings kam auch der SV Gols zu guten Möglichkeiten, die Goalie Matej Strapak allesamt parierte. Nach einer Stunde traf Flügelspieler Dominik Toth im Nachschuss zum 0:1 für den SCA (59.). Die Golser wurden daraufhin immer besser und wollten den Ausgleich unbedingt. Nach einem Zusammenprall zwischen Strapak und einem Gols-Angreifer erlitt der Torhüter der Apetloner eine leichte Gehirnerschütterung und biss sich ein Loch in die Oberlippe, trotzdem spielte er weiter und musste sich in der 94. Spielminute nach einem Eckball und einem Treffer von Lukas Weiss geschlagen geben. „Es war ein gerechtes Unentschieden und eine super Werbung für unsere Liga“, ist sich Gols-Betreuer Andreas Preisinger sicher. Apetlon-Trainer Christian Pinter meinte: „Unterm Strich war es ein verdientes Remis, doch so spät den Ausgleich zu kassieren tut natürlich weh.“

SV GOLS – SC APETLON 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (56.) Toth, 1:1 (94.) Lukas Weiss. Reserve: 2:1 (Lukas Weiss, Horvath; Marco Haider). SR: Bukvic (G: gut / A: gut).- Gols, 250. Gols: Denk; Schmelzer (79. Frank), Sommer, Limbeck, Zwinger; Ziniel, Krikler, Glenda, Schmidt; Kettner, Roiss (85. Lukas Weiss). Apetlon: Strapak; Slehofer, Horst Scheiblhofer, Petrak, Pethö; Spodniak; Toth, Nemec, Fandel; Barbosa (69. Kevin Scheiblhofer), Lentsch.

OGGAU – JOIS 2:1. Die Oggauer waren von der ersten Minute an dominant und gingen in der 33. Spielminute durch Kevin Schmit, der nach einer super Flanke einnetzte, mit 1:0 in Führung. Vor dem Pausenpfiff vergaben die Hausherren einen Elfmeter. Im zweiten Durchgang kam der FC Hill Jois besser in die Begegnung und glich eine Viertelstunde vor dem Abpfiff aus (Martin Majchut), doch damit war es nicht getan. Adam Hamdaoui war plötzlich alleine vor dem Tor der Joiser und traf in buchstäblich letzter Sekunde zum 2:1 für die Gastgeber (94.). Oggau-Coach Wolfgang Mayer: „In Summe geht der Sieg in Ordnung.“ „Wenn du so spät und auch noch aus sehr abseitsverdächtiger Position den Entscheidungstreffer hinnehmen musst, ist das natürlich mehr als bitter“, ärgerte sich Obmann-Stellvertreter Christian Scherry.

UFC OGGAU – FC HILL JOIS 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (33.) Kevin Schmit, 1:1 (75.) Majchut, 2:1 (94.) Hamdaoui. Rote Karte: Wetschka (Beleidigung). Reserve: 4:1 (Florian Kucher, Schummi, Schmidt, Jautz; Frischmann. SR: Kuzat (O: Durchschnitt / J: Durchschnitt).- Oggau, 100. Oggau: Markus Werner; Pichlhöfer, Bastian Kucher, Hanifl, Wimmer; Faustmann (80. Schummi); Praunseis (45. Lupsina), Pejic, Handaoui, Andreas Werner; Kevin Schmid. Jois: Wachter; Cinege (45. Sert), Kientzl, Kordanic, Hackl; Safarik, Takac; Majchut, Huber, Matias; Dasko (25. Nief).

RUST – FRAUENKIRCHEN 3:1. Die Niederlagenserie der Frauenkirchner schien auch an diesem Tag nicht abreißen zu wollen. Nach einer halben Stunde schoss Rust-Spieler Gergö Nemeth den Ball ins lange Eck und brachte seine Mannschaft in Führung (27.). Kurz vor der Pause führte ein Eigentor von Eren Martinov zum 2:0 für die Storchenstätter (40.). Die Entscheidung fiel kurz nach der Pause, als Thorsten Lang zwei Frauenkirchner überspielte und seine sehenswerte Einzelaktion mit einem Torerfolg krönte (47.). Lukas Kissak sorgte in der 69. Spielminute für den 3:1-Endstand. Rust-Obmann Thomas Balogh: „Es war ein gutes Spiel von uns und definitiv ein verdienter Sieg.“

SC RUST – SC FRAUENKIRCHEN 3:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (27.) Nemeth, 2:0 (40., Eigentor) Martinov, 3:0 (47.) Lang, 3:1 (69.) Kissak. Reserve: abgesagt. SR: Kazanci (R: gut / F: gut).- Rust, 120. Rust: Ackermann; Petrik, Nurlu, Steinhauser, Kummer (72. Michael Balogh); Kovacs, Mandalovic; Bohac (72. Prokop), Lang, Petermann (72. Stagl); Nemeth (58. Maksimovic). Frauenkirchen: Weidinger; Martinov, Weigl, Kiss, Ettl; Gollowitzer (46. Kinsky), Haszonits, Schmidt, Birschitzky, Szöllös; Kissak.

NICKELSDORF – HORNSTEIN 2:1. Hornstein war klar überlegen und Nickelsdorf fand überhaupt nicht in die Partie. Die Reinprecht-Truppe kam zu vielen Chancen, ohne aber dabei etwas Zählbares mitzunehmen. Nach Wiederanpfiff führte eine abgerissene Flanke von Leo Kellner zum 1:0 für die Heimmannschaft (47.). Danach musste der ASV Hornstein offensiver werden, was dazu führte, dass Nickelsdorf zu weiteren Möglichkeiten kam. In Minute 85 vollendete Rybansky einen Konter zum 2:0 (85.). Die Gäste gaben sich jedoch immer noch nicht geschlagen und verkürzten durch Martin Reich noch einmal auf 2:1 (89.). Für mehr reichte es allerdings nicht. „Im Endeffekt war es mit Sicherheit nicht eine unserer besten Partien, aber zurzeit haben wir einfach einen Lauf“, gab Sektionsleiter Michael Liedl zu. „Meiner Meinung nach spiegelt das Ergebnis nicht den Spielverlauf wider“, meinte Reinprecht.

ASV NICKELSDORF – ASV HORNSTEIN 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (47.) Kellner, 2:0 (85.) Rybansky, 2:1 (89.) Reich. Reserve: 3:0 (Limbeck, Falb, Clemens). SR: Sevik (N: gut / H: Durchschnitt).- Nickelsdorf, 250. Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan (86. Morsky); Orosz, Kellner (86. Kovacs), Weisz, Hareter; Varga; Rybansky. Hornstein: Ferko; Niklas (90. Pogats), Grgic, Sara, Reich; Sadowski (90. Kospo); Kusolits, Wörndl (62. Toth); Baumgartner, Kovacs, Saadi (90. Gaubmann).