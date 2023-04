1. Klasse Nord: Starke Podersdorfer schockten Gols

Werbung

PODERSDORF – GOLS 2:1. Für die Golser schien alles nach Plan zu laufen. Sie dominierten das Spiel und machten es den Hausherren schwer, in die Partie zu kommen. In der 27. Minute nutzte Thomas Kettner einen Abwehrfehler des UFC aus und platzierte den Ball perfekt ins lange Eck, doch die Führung hielt nicht lange an. Eine gute Chance für den SV Gols führte zu einem super zu Ende gespielten Konter, den Jaroslav Hrdina im Kasten versenkte und somit ausglich (31.). Kurz vor der Pause klopften die Gastgeber erneut an, als Benjamin Nagy den Ball an den Pfosten setzte. Nach Wiederanpfiff fand die Elf von Andreas Preisinger abermals besser in die Begegnung und bekam einen Elfmeter zugesprochen, welchen Fabian Ziniel, zum Bedauern der Gols-Fans, über das Tor schoss. Danach wurde Podersdorf immer mutiger und hielt gut dagegen. Peter Püspök erzielte in der 71. Spielminute ein Traumtor aus rund 20 Metern und brachte die Ziniel-Truppe in Front. Die Underdogs spielten es nach dem Führungstreffer souverän zu Ende und ließen kaum noch Chancen zu. „Wir haben uns den Sieg nicht unverdient erkämpft. Die Freude über die drei Punkte war im heimischen Lager natürlich enorm“, erzählte Franz Ziniel. „Solche Spiele sind für meine junge Mannschaft ein Lernprozess, den wir eingehen müssen, um in Zukunft in solchen Situationen cooler zu werden. Es ist nichts passiert und unser Blick ist nach vorne gerichtet“, meinte hingegen Gols-Coach Preisinger.

UFC PODERSDORF – SV GOLS 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (27.) Kettner, 1:1 (31.) Hrdina, 2:1 (71.) Püspök.- Reserve: abgesagt. SR: Veselcic (P: Durchschnitt / G: gut).- Podersdorf, 250. Podersdorf: Köllö; Bujtas (70. Steiner), Leiner, Kominak, Lackner (94. Waldherr); Lentsch, Nemeth; Nagy, Hrdina, Püspök; Packo (92. Kettner). Gols: Denk; Schmelzer, Sommer, Limbeck, Zwinger (73. Klenner); Ziniel, Krikler, Glenda (88. Lukas Weiss), Schmidt; Kettner (77. Frank), Roiss.

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – RUST 4:3. Die zu favorisierenden Neudorfer hatten zu Beginn kaum Zugriff auf die Begegnung, weshalb das 0:1 von Thorsten Lang (7.) auch so in Ordnung ging. Der Ausgleich ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Neuzugang Christopher Pinter vollendete eine Kombination durch das Zentrum der Ruster Abwehr zum 1:1 (11.). Die Gastmannschaft blieb weiterhin dominant und ging durch ein Eigentor von Jakub Hudec erneut in Führung (31.). In der zweiten Halbzeit änderte Neudorf-Trainer Dieter Firmkranz die Taktik und ließ seine Jungs nun höher attackieren, was auch belohnt wurde. Nur drei Minuten waren gespielt, als Pinter den Doppelpack schnürte (48.). Die Heimmannschaft war nun gut im Spiel, doch dann sah Angreifer Paul Schütz aufgrund von Beleidigung die Rote Karte (55.) und das Match schien wieder in Richtung Storchenstadt zu kippen, allerdings war dem nicht so. Die Juniors konnten durch den dritten Treffer von Pinter (76.) und einem Tor von Lukas Hoffmann (88.) auf 4:2 erhöhen. Kurz vor dem Abpfiff bekam der SC Rust noch einen Elfmeter zugesprochen, den Gergö Nemeth zum 4:3 verwandelte. „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg meines Erachtens in Ordnung“, erklärte Firmkranz. „Wir waren in den ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft und haben durch Eigenfehler die Tore kassiert“, bedauerte Rust-Obmann Thomas Balogh.

SPG NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – SC RUST 4:3 (1:2).- Torfolge: 0:1 (7.) Lang, 1:1 (11.) Pinter, 1:2 (31., Eigentor) Hudec, 2:2 (48.) Pinter, 3:2 (76.) Pinter, 4:2 (88.) Hoffmann, 4:3 (94.) Nemeth. Rote Karte: Schütz (55., Beleidigung). Gelb-Rote Karte: Thomas Lamster (93., Kritik). Reserve: abgesagt. SR: Özdemir (N: Durchschnitt / R: gut).- Neudorf, 100. Neudorf: Luntzer; Hudec, Daniel Lamster, Belmenen, Mitrovic; Thomas Lamster (75. Thalhammer), Lieskovsky, Hoffmann; Schuber, Pinter, Schütz. Rust: Ackermann; Petrik (85. Müllner), Nurlu, Hahnenkamp, Kummer (71. Prokop); Petermann (85. Michael Balogh), Kovacs; Lang, Mandalovic (75. Maksimovic), Bohac; Nemeth.

JOIS – NICKELSDORF 0:2. Der ASV Nickelsdorf hatte vor allem im ersten Durchgang deutlich die Nase vorne und traf bereits in der 9. Minute nach einem Torwartfehler durch Goalgetter Matus Rybansky zum 0:1. Nach dem Treffer kamen die Gäste immer wieder zu guten Möglichkeiten, doch verabsäumten es, den Vorsprung noch weiter auszubauen. Der FC Hill Jois fand im weiteren Verlauf des Matches auch ein, zwei gute Chancen vor, allerdings ohne dabei etwas Zählbares mitzunehmen. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Abpfiff, als Rybansky sein Torkonto weiter aufmagazinierte (89.). „Nickelsdorf war nicht gut, aber wir leider noch schlechter“, betonte Obmann Stellvertreter Christian Scherry. „Die drei Punkte wandern speziell aufgrund der Leistung in Halbzeit eins verdient nach Nickelsdorf“, ist sich Sektionsleiter Michael Liedl sicher.

FC HILL JOIS – ASV NICKELSDORF 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (9.) Rybansky, 0:2 (89.) Rybansky. Gelb-Rote Karte: Fasching (90., Foul).- Reserve: abgesagt. SR: Paukowitsch (J: gut/ N: sehr gut).- Jois, 80. Jois: Kostolansky; Hackl, Kientzl, Sert, Florian Steuer (45. Fasching); Safarik, Luis Steurer; Majchut, Nief, Cinege (86. Leo Steurer); Matias. Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Morsky, Horvath, Semjan; Orosz, Kellner (75. Limbeck), Weisz, Hareter; Varga; Rybansky.

HORNSTEIN – NSC JUNIORS 0:2. Bis zum 0:1 nach einem Freistoßtor von Sebastian Toth in der 40. Minute war der ASV Hornstein klar überlegen, doch NSC-Goalie Marko Misutka bewahrte sein Team vor mehreren Treffern. In der Pause stellten die Neusiedler auf eine Doppelsechs um, fanden immer besser ins Spiel und erhöhten durch einen staubtrockenen Abschluss von Toth auf 0:2 (69.). ASV-Trainer Sebastian Reinprecht: „In der Halbzeit hätte es auch 4:1 für uns stehen können, aber leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“ „Wir sind wirklich glücklich mit 0:1 in die Halbzeit gegangen. Die Systemänderung war dann Gott sei Dank unser Gamechanger“, wie NSC-Sektionsleiter Gernot Tick analysierte.

ASV HORNSTEIN – NSC JUNIORS 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Toth, 0:2 (69.) Toth. Reserve: abgesagt. SR: Molnar (H: gut / N: gut).- Hornstein, 100. Hornstein: Ferko; Gaubmann (66. Pogats), Grgic (85. Demirel), Sara, Reich; Sadowski; Kusolits, Wörndl (73. Kospo); Saadi, Niklas, Baumgartner. Neusiedl: Misutka; Pichler, Reiterits, Haider, Sonnleitner; Haidner; Maletschek (62. Tick), Reeh (83. Chakabkab), Matej Maas (62. Graßl); Kobor, Toth (89. Mieselberger).

APETLON – OGGAU 1:0. Die Apetloner, die sich derzeit in einer starken Form befinden, wollten auch gegen den UFC Oggau punkten, doch diese Aufgabe erwies sich als ein richtiger Kraftakt. Die Gäste hielten mehr als nur gut dagegen und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor von Matej Strapak, doch der Torerfolg blieb aus. Es war über die gesamten 90 Minuten hinweg eine sehr ausgeglichene Partie, die ab der 70. Spielminute erst richtig hitzig wurde. Es schien, als würde es beim 0:0 bleiben, doch in der letzten regulären Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und entschied auf Strafstoß für Apetlon, den Torgarant Cristiano Barbosa eiskalt im rechten unteren Eck unterbrachte und seine Mannschaft somit zum Sieg schoss. „Oggau war dem Sieg meines Erachtens näher als wir, doch das Match nahm glücklicherweise ein gutes Ende für uns. Vor allem „dreckige“ Siege, wie dieser es war, sind besonders wichtig“, stellte SCA-Betreuer Christian Pinter klar. „Ich bin mit der Leistung meines Teams sehr zufrieden und kann keinem einen Vorwurf machen, weshalb mich dieses Spiel positiv für unsere kommenden Aufgaben stimmt“, lobte Oggau-Coach Wolfgang Mayer seine Jungs.

SC APETLON – UFC OGGAU 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (90.) Barbosa. Rote Karte: Pinter (72.). Gelb-Rote Karte: Barbosa (92., Unsportlichkeit). Reserve: 2:2 (Bors, Payer; Julian Schmit, Florian Kucher). Apetlon: Strapak; Slehofer, Horst Scheiblhofer, Petrak, Pethö; Spodniak; Fandel, Nemec, Toth (52. Koppi); Lentsch (71. Kevin Scheiblhofer), Barbosa. Oggau: Markus Werner; Pichlhöfer, Bastian Kucher, Hanifl, Wimmer; Faustmann; Salomon (64. Schummi), Pejic, Hamdaoui, Andreas Werner; Kevin Schmit.

FRAUENKIRCHEN – ZURNDORF 0:1. Frauenkirchen-Trainer Bernhard Rainprecht traf auf seinen Ex-Klub ASV Zurndorf und schaffte es, seinen ehemaligen Schützlingen, in der ersten halben Stunde, das Leben schwer zu machen. Danach behielten die Gäste die Oberhand und erzielten zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt nach einem Eckball, den Manuel Pethö mit dem Hinterkopf versenkte, das 1:0 (45.). In den zweiten 45 Minuten hatte Frauenkirchen mehr Spielanteile, wobei die Zurndorf-Abwehr bombensicher stand und bis auf eine Großchance von Tomas Szöllös kaum etwas zuließ. „Unser Gegner war zwar nicht besser, hat aber ein Tor geschossen“, so Rainprecht. „Wir haben das Ergebnis super verwaltet und meiner Meinung nach verdient gewonnen“, so Markus Geissler, Coach des ASV Zurndorf.

SC FRAUENKIRCHEN – ASV ZURNDORF 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (45.) Pethö. Reserve: 6:2 (Kettner 2, Windholz 2, Pfemeter, Grießer; Fertsak, Perschy). SR: Kaiser (F: gut/ Z: gut).- Frauenkirchen, 120. Frauenkirchen: Weidinger; Martinov, Weigl, Kiss, Ettl; Birschitzky, Haszonits (67. Luca Gollowitzer), Szöllös, Kurcsis, Schmid; Kissak. Zurndorf: Brauneis; Skuta, Kekl, Dziaba, Szoka; Unger, Prakisch (81. Amri), Salzer (65. Pamer), Meixner; Hrncar (90. Rosner), Pethö (90. Fertsak).