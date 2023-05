1. Klasse Nord: Torreigen in Jois und Hornstein

JOIS – RUST 0:9. Es dauerte gerade einmal 120 Sekunden, bis Patrick Prokop per Kopf seinen ersten Treffer des Abends erzielte und auf 0:1 für Rust stellte. Danach konnte Jois eine gute halbe Stunde mithalten, doch dann kam der Zug der Storchenstädter so richtig ins Rollen und es fiel ein Tor nach dem anderen. Anstatt sich darauf zu fokussieren, keine Gegentreffer mehr zu kassieren, versuchten die Hausherren weiter nach vorne zu spielen und das wurde bestraft. Am Ende wurde es ein 0:9-Kantersieg für den SC Rust. „Die Spielweise von Jois ist uns wirklich gut entgegengekommen, weshalb das Ergebnis auch so deutlich ausfiel“, erklärte Rust-Obmann Thomas Balogh.

FC HILL JOIS – SC RUST 0:9 (0:4).- Torfolge: 0:1 (2.) Prokop, 0:2 (34.) Prokop, 0:3 (36.) Kovacs, 0:4 (39.) Michael Balogh, 0:5 (63.) Nemeth, 0:6 (65.) Nemeth, 0:7 (77.) Mandalovic, 0:8 (83.) Nemeth, 0:9 (90.) Kovacs. Reserve: 2:8 (Milenkovic 3, Lankovics 2, Kummer, Balzek, Hahnenkamp). SR: Celebi (J: Durchschnitt/ R: gut).- Jois, 75. Jois: Kostolansky; Fasching, Kientzl, Sert (56. Luis Steurer), Florian Steurer; Safarik, Takac (75. Kiss); Majchut, Nief, Huber; Dasko (78. Leo Steurer). Rust: Ackermann; Petrik (71. Kriszanich), Nurlu, Steinhauser, Prokop (56. Klenner); Petermann, Kovacs, Stagl (56. Kummer), Mandalovic, Michael Balogh (56. Nemeth); Bohac (75. Jafari).

HORNSTEIN – ZURNDORF 8:2. Zurndorf ging als Favorit in diese Begegnung und hatte auch die ersten beiden Möglichkeiten des Spiels, allerdings kam dann alles anders als erwartet. Der ASV Hornstein erwischte einen absoluten Goldtag, traf sage und schreibe fünf Mal nach einer Standardsituation und ließ so gut wie nichts anbrennen. „Sie haben uns spielen lassen und uns ist einfach alles aufgegangen“, freute sich ASV-Coach Sebastian Reinprecht. „Wenn du mit so einer jungen Mannschaft aufläufst, kann so etwas eben einmal passieren, aber lieber einmal 8:2 verlieren als achtmal 1:0“, wie Zurndorf-Trainer Markus Geissler klarstellte.

ASV HORNSTEIN – ASV ZURNDORF 8:2 (6:1).- Torfolge: 1:0 (13.) Niklas, 2:0 (15.) Niklas, 3:0 (23.) Wörndl, 4:0 (27.) Sara, 4:1 (30.) Unger, 5:1 (45.+2) Sara, 7:1 (50.) Grgic, 7:2 (58.) Skuta, 8:2 (65.) Sara. Reserve: abgesagt. SR: Buchecker (H: gut/ Z: gut).- Hornstein, 100. Hornstein: Ferko; Niklas, Grgic, Sara, Reich (77. Demirel); Sadowski; Wörndl (62. Wady), Kusolitsch; Kospo (77. Pleninger), Kovacs, Pogats. Zurndorf: Reif; Meixner (45. Rosner), Dürr (84. Lehr), Dziaba, Szoka; Skuta, Prakisch, Kekl, Unger; Salzer (60. Harmer), Pethö.

APETLON – NICKELSDORF 4:2. Die Nickelsdorfer erwischten den besseren Start und ließen Apetlon nicht in die Gänge kommen, doch das 1:0 erzielte Cristiano Barbosa (16.) nach einer Unaufmerksamkeit in der gegnerischen Abwehr. Danach wendete sich das Blatt und die Seewinkler dominierten das Geschehen. Goalgetter Matus Rybansky stand allerdings goldrichtig und glich in Minute 40 aus. Ein schneller Konter über vier Stationen und ein trockener Abschluss von Oliver Fandel in der 51. Spielminute brachte dem SCA die erneute Führung, doch Nickelsdorf glich eine gute Viertelstunde später im Namen von Robert Kovacs, der den Ball am zweiten Pfosten nur noch einschieben musste, erneut aus. Den Unterschied an diesem Tag machte Angreifer Cristiano Barbosa, der mit einem Traumtor auf 3:2 stellte (77.), Andrej Nemec erhöhte sechs Minuten später auf 4:2 und setzte damit den Schlusspunkt. „Unterm Strich geht der Sieg so in Ordnung, auch, wenn das Glück in einigen Situationen auf unserer Seite war“, gab Apetlon-Betreuer Christian Pinter zu. „Leider sind wir am gegnerischen Torwart und an unserer Chancenauswertung gescheitert“, so Sektionsleiter Michael Liedl.

SC APETLON – ASV NICKELSDORF 4:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (16.) Barbosa, 1:1 (40.) Rybansky, 2:1 (51.) Fandel, 2:2 (67.) Kovacs, 3:2 (77.) Barbosa, 4:2 (83.) Nemec. Reserve: 1:2 (Marco Haider; Kizildag 2). SR: Ruffa (A: Durchschnitt / N: Durchschnitt).- Apetlon, 300. Apetlon: Strapak; Slehofer, Horst Scheiblhofer (90. Payer), Petrak, Kevin Scheiblhofer (68. Pethö); Spodniak; Fandel, Nemec, Toth; Barbosa, Lentsch (76. Koppi). Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Morsky, Horvath, Semjan; Orosz, Kovacs, Weisz, Hareter; Varga; Rybansky.

FRAUENKIRCHEN – GOLS 2:0. Die erste Halbzeit gehörte den Golsern, doch sie konnten ihre leichte Dominanz nicht in Tore ummünzen. Nach der Pause wurde Frauenkirchen etwas besser und bekam nach der Roten Karte für Johannes Seywerth noch mehr Platz. Es dauerte jedoch bis zur 84. Spielminute, bis Juraj Kiss mit einem Kopfball das 1:0 erzielen konnte. Julian Schmid brachte mit einem schönen Schuss in der letzten Minute der regulären Spielzeit die Entscheidung. „Wenn die Partie 0:0 ausgegangen wäre, hätte sich auch keiner beschweren dürfen“, meinte Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl. „Im Endeffekt wäre es ein gerechtes Unentschieden gewesen“, bedauerte Gols-Coach Andreas Frank.

SC FRAUENKIRCHEN – SV GOLS 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (84.) Kiss, 2:0 (92.) Schmid. Rote Karte: Seywerth (58., Foul). Reserve: 0:3 (Klenner, Wendelin, Forster). SR: Gregorits (F: sehr gut / G: gut).- Frauenkirchen, 300. Frauenkirchen: Weidinger; Ettl, Weigl, Kiss, Martinov (30. Kinsky); Birschitzky, Kurcsis, Haszonits, Szöllös; Schmid (93. Pinetz); Kissak. Gols: Denk; Schmelzer (64. Roiss), Sommer (45. Limbeck), Bortel, Zwinger; Seywerth, Krikler; Ziniel, Glenda, Schmidt; Kettner.

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – EISENSTADT 3:0. Ein Corner in der 9. Minute und ein Tor von Daniel Lamster bescherte dem Zweitplatzierten die schnelle Führung. Die Hauptstädter ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, spielten eine wirklich tolle erste Hälfte und machten den Neudorfern das Leben schwer. Im zweiten Durchgang wurde der Favorit immer drückender und konnte durch zwei weitere Treffer von Bastian Thalhammer und Sebastian Schuber auf 3:0 stellen und die Partie damit für sich entscheiden. Neudorf-Trainer Dieter Firmkranz: „Am Ende des Tages gehen die drei Punkte auf das richtige Konto.“ „Ich habe wirklich einen großen Fortschritt gesehen, aber leider haben wir ab der zweiten Halbzeit zu viele Chancen zugelassen“, wie SCE-Trainer Alfred Wagentristl analysierte.

SPG NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – SC EISENSTADT 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (9.) Daniel Lamster, 2:0 (54.) Thalhammer, 3:0 (62.) Schuber. Reserve: 7:2 (Felcan 4, Simonich 2, Puzsar; Stiglitz, Kusolits). SR: Bukvic (N: sehr gut / E: sehr gut).- Neudorf, 150. Neudorf: Luntzer; Belmenen (78. Belmenen), Daniel Lamster, Lieskovsky, Hudec (78. Enz); Fischer (66. Pinter), Thomas Lamster (78. Meszaros), Hoffmann; Thalhammer, Schuber, Balti (66. Savoric). Eisenstadt: Logofatu; Ilir Maliqi (45. Jivici), Pölzelbauer, Habeler, Pasterniak; Bierbaum, Fischer (78. Stiglitz), Nikolic (66. Özkan), Vokshi; Kampitsch, Jakovljevic.

BREITENBRUNN – PODERSDORF 4:0. Breitenbrunn spielte so, wie man es sich von einem Tabellenführer erwarten würde. Die Podersdorfer kamen über die gesamten 90 Minuten hinweg nur zu zwei nennenswerten Möglichkeiten. Das 1:0 erzielte Martin Kocis nach einer sehenswerten Einzelaktion in der 6. Spielminute. Martin Hudak und Christoph Schneider erhöhten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit auf 3:0. Im zweiten Durchgang betrieb die Ziniel-Truppe Schadensbegrenzung, was bis auf den zweiten Treffer von Kocis auch gut funktionierte. Breitenbrunn-Pressesprecher Mathias Hareter: „Wir waren klar überlegen und haben dieses Match souverän nach Hause gespielt.“ „An diesem Tag standen wir gegen eine sehr starke Mannschaft leider auf verlorenem Posten“, schilderte der Coach des UFC.

SC BREITENBRUNN – UFC PODERSDORF 4:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Kocis, 2:0 (20.) Hudak, 3:0 (36.) Schneider, 4:0 (56.) Kocis. Reserve: 6:0 (Eder 3, Kopf, Frank, Kientzl). SR: Fercher (B: sehr gut / P: Durchschnitt).- Breitenbrunn, 100. Breitenbrunn: Barinec; Laaber (59. Millner), Valek, Ettl (64. Raithofer), Marcel Gross; Kocis (79. Kopf), Strahammer, Nagy, Schneider (79. Frank), Moro; Hudak. Podersdorf: Binter; Bujtas, Kominak, Leiner, Lackner; Steiner (75. Waldherr), Nemeth; Nagy, Hrdina, Püspök; Packo (84. Kettner).

OGGAU – NSC JUNIORS 0:1. Ein Fehlpass eines Oggau-Kickers leitete nach einer Viertelstunde den entscheidenden Konter ein, den Marc Kobor zum 0:1 für die Seestädter verwertete. Chancen waren in der ersten Hälfte eher nur Mangelware, anders wurde es in Halbzeit zwei. Die Gastgeber kamen zu einigen guten Möglichkeiten, aber waren nicht dazu in der Lage, diese zu nutzen und so blieb es beim 0:1 für die Neusiedler. „Eigentlich hätten wir dieses Match gewinnen müssen, doch ohne Tore kannst du auch nichts mitnehmen“, stellte Oggau-Trainer Wolfgang Mayer fest. „Meiner Meinung nach haben wir verdient gewonnen, denn im Großen und Ganzen hatten wir das Spiel im Griff“, erzählte NSC-Sektionsleiter Gernot Tick.

UFC OGGAU – NSC JUNIORS 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (15.) Kobor. Reserve: 3:1 (Strasser, Schmidt, Haret; Chakabkab). SR: Reinprecht (O: Durchschnitt / N: sehr gut).- Oggau, 120. Oggau: Markus Werner; Lupsina (83. Marcel Schummi), Bastian Kucher, Hanifl, Wimmer; Christopher Schummi (67. Faustmann), Pejic, Hamdaoui, Andreas Werner; Salmer; Kevin Schmid. Neusiedl: Köhle; Pichler, Haider, Reiterits, Sonnleitner; Benen Mcgirr (73. Spielbüchler), Reeh, Tick (62. Sola); Graßl (45. Maletschek), Kobor, Matej Maas (84. Sola).

NACHTRAGSSSPIEL:

BREITENBRUNN – EISENSTADT 2:1. Es war ein heroischer Fight mit einem glücklichen Ende für den SC Breitenbrunn. Ein Schuss aus 40 Metern aufs leere Tor von Martin Kocis in der 12. Minute brachte die Hausherren in Front. Der SCE hatte schnell eine Antwort parat und glich durch einen Treffer von Faton Vokshi (16.) aus. Danach waren die Hauptstädter die meiste Zeit gefährlicher, außerdem wurde ein Eisenstadt-Elfmeter zum Erstaunen vieler nicht gegeben. Die Folge war das 2:1 von Maximilian Moro nach einem Eigenfehler der Gäste in Minute 71. „Eisenstadt hätte genauso gewinnen können, es war ein wirklich schlechtes Spiel von uns“, sagte Pressesprecher Mathias Hareter. SCE-Betreuer Alfred Wagentristl meinte: „Leider muss ich wieder dieselbe Platte auflegen - wir haben gut gespielt, aber uns leider wieder nicht belohnt.“

SC BREITENBRUNN – SC EISENSTADT 2:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (12.) Kocis, 1:1 (16.) Vokshi, 2:1 (71.) Moro. Reserve: 1:2 (Kientzl; Özkan, Covaciu). SR: Sahin (B: gut / E: schwach).- Breitenbrunn, 125. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Raithofer (39. Gajic), Ettl, Marcel Gross; Kocis (75. Köstner), Millner (45. Kopf), Nagy, Frank, Moro; Hudak. Eisenstadt: Logofatu; Jivici, Habeler, Pölzelbauer, Maliqi; Fischer; Bierbaum, Nikolic, Kusolitsch (69. Stiglitz), Kampitsch; Vokshi.