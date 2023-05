Apetlon bleibt ungeschlagen

In der Hinrunde blieben die Seewinkler weit hinter den Erwartungen des Vorstandes und auch der Fans. Am Ende der Herbstsaison stand man nur auf dem elften Tabellenplatz und hatte sogar ein negatives Torverhältnis vorzuweisen. Doch nun, sieben Runden später und 15 Punkte mehr auf dem Konto, steht der SC Apetlon auf dem achten Platz und konnte mit dem 4:2-Erfolg über die bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen Nickelsdorfer auf drei Punkte Abstand auf den Drittplatzierten herankommen. Wenn man die Punkteausbeute der Hin- und Rückrunde vergleicht, fällt schnell auf, dass die Apetloner bereits jetzt schon 15 Zähler geholt haben und damit nur noch zwei auf die Ausbeute der Hinrunde fehlen, wobei noch sechs Runden zu spielen sind. Das Team von Christian Pinter darf sich also über eine enorme Steigerung freuen. Die SpG Neudorf/Parndorf Juniors ist ebenfalls noch ungeschlagen und ist voll auf Aufstiegskurs. Wie lange die beiden Serien noch anhalten werden bzw., ob sie vielleicht gar nicht brechen werden, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher – Apetlon ist am besten Weg in Richtung Top-Drei der Liga und wenn man bedenkt, wie viel Qualität in dieser Mannschaft steckt, ist dieses Ziel mit Sicherheit im Bereich des Möglichen. Die Neudorfer treffen am 2. Juni im Stadion in Parndorf auf den SC Apetlon, ein Spiel, auf das man sich als Fußballfan nur freuen kann.