ASV Hornstein: Es geht doch weiter

Bereits vor einigen Monaten kursierten die wildesten Gerüchte. Viele meinten, dass der Verein kurz vor dem Ende stehe — doch dem war nicht so. Rainer Schmitl, Vizebürgermeister in Hornstein, wird ab sofort das Amt des Obmanns bekleiden und dem Verein wieder ordentlich Leben einhauchen. „Ich habe selbst lange Fußball gespielt und mein Vater war bereits 20 Jahre Obmann des ASV Hornstein, daher hat, als ich die Anfrage bekommen habe, mein Herz angefangen zu leuchten und ich konnte mir diese Möglichkeiten nicht entgehen lassen“, erzählte Schmitl. Auch der Vereinsname wurde nach dem bekanntesten Produkt des neuen Hauptsponsors Sigmapharm unbenannt. Ab sofort trägt man den Namen ASV Coldamaris Hornstein. „Wir konnten einen tollen Sponsor an Land ziehen, den wir langfristig binden konnten“, freute sich der Neo-Hornstein-Obmann. Damit sei die Basis für eine wirtschaftlich gesunde Entwicklung gelegt. Ziel ist es nämlich die Jugendarbeit wieder ordentlich anzukurbeln, damit man in Zukunft noch mehr auf Eigengewächse zurückgreifen kann. „Derzeit haben wir vier Burschen- und zwei Mädchenmannschaften und das ist für eine Ortschaft mit über 3000 Einwohnern schlichtweg zu wenig.“ Des Weiteren soll die Infrastruktur verbessert werden. Neuer Rasen, neue Kabinen und Kantinen, doch das werde nicht von heute auf morgen passieren. „Ein großes Dankeschön an Markus Mateyka, der mit der Firma Haemopharm ein Konzept für die kommenden Jahre erstellt hat, welches wir nun sukzessive umsetzen wollen“, so der Neo-Vereinsboss.

Es ist noch nicht allzu lange her, da verkündete der junge Trainer, dass er ab Sommer nicht mehr den ASV Hornstein coachen werde, doch dem ist nun nicht so. Ein neues Team mit über 20 Personen, in dem jeder weiß, welche Aufgaben er zu erledigen hat und ein Konzept, dass auf eine gute Jugendarbeit baut, haben Sebastian Reinprecht davon überzeugt, weiterzumachen. „Es hat wirklich viel Überzeugungskraft gekostet, doch mein Wunsch war es, dass ich mich rein aufs Trainersein konzentrieren kann, weshalb ich mich auch für einen Verbleib entschieden habe“, stellte der Hornstein-Trainer fest. Die Sportliche Leitung werden Abwehrchef Mario Sara und Goalie Christopher Ferko übernehmen. „Vor uns liegt ein Überbrückungsjahr, wo wir uns einen gesicherten Platz im Mittelfeld vornehmen, ehe wir auf langfristige Sicht das obere Drittel angreifen können“, wie Obmann Rainer Schmitl erklärte.