ASV Steinbrunn erhielt die ASKÖ-Trophy

Bei der ASKÖ Trophy-Verleihung 2021 – die aufgrund der Pandemie mehrmals verschoben werden musste - wurde der ASV Steinbrunn ausgezeichnet. In den sportlich und viel mehr noch gesellschaftlich und gesundheitlich schwierigen vergangenen zwei Jahren, bewies der Sportverein viel Konstanz und konnte den Herbstmeistertitel 2021 erringen. Dieser Herbstmeistertitel in der 1. Klasse war der Ausschlag, um die ASKÖ Trophy 2021 an den ASV Steinbrunn zu übergeben und dem Verein für die sportlichen Leistungen mit einem Betrag von 1.500 Euro zu fördern.

„Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen“

ASKÖ-Vizepräsident Gerold Stagl und Geschäftsführer Andreas Ponic übergaben beim Spitzenspiel der Liga gegen den SC Rust die Trophy 2021 und einen Scheck von 1.500 Euro an Steinbrunn-Obmann Harald Marczinyas, der das Amt nach vielen Jahren von Friedrich Pingitzer übernahm, und Kapitän Christian Troindl. Mit dem Vereinspräsidenten Andreas Wirth und dem Steinbrunner Bürgermeister Thomas Kittelmann sahen sie anschließend einen klaren Sieg der Hausherren gegen SC Rust.

Die Richtung zum Meistertitel und Aufstieg stimmt, auch wenn Trainer Christian Meitz weiterhin zur Vorsicht mahnt: „Es sind immer noch 30 Punkte zu vergeben, wir müssen weiterhin von Spiel zu Spiel schauen und dürfen kein Prozent nachlassen.“

„Im ganzen Burgenland sind viele FunktionärInnen tagtäglich für die ASKÖ-Vereine im Einsatz. Ohne diese Stütze könnten wir niemals so viele Menschen im Burgenland bewegen, und das ist unser größtes Ziel. Deshalb setzen wir mit der ASKÖ-Trophy ein Zeichen. Als Dank für den Einsatz aller Freiwilligen – das ganze Jahr über“, so ASKÖ-Vizepräsident Gerold Stagl, der als Bürgermeister von Gegner Rust die fünfte Niederlage in Folge der Kicker aus seiner Heimatstadt mitansehen musste.