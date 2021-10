Aufstiegskampf am See

Ein Derby zum Abschluss ist immer besonders. So auch am Samstag in Oggau. Das Wetter war gut, die Stimmung ebenso, knapp 400 Zuschauer kamen zum See-Derby mit Fan-Unterstützung auf beiden Seiten, bei denen wohl manche Profi-Mannschaft neidisch wird. Am Ende gab es einen 1:0-Heimsieg für die Oggauer nach dem Goldtor von Johannes Wieser. Die Herbstsaison endet damit auch mit unterschiedlichen Gefühlslagen in den Nachbarortschaften.

Starten wir mit der Gefühlslage in Rust. Die Mannschaft von Özgür Nurlu konnte einen über weite Strecken erfolgreichen Herbst feiern. Nach 11 ungeschlagenen Spielen, gab es aber vor zwei Woche die Heim-Niederlage gegen Nickelsdorf, eine vermeidbare. Im Derby wollte man daher den Schönheitsfehler ausbessern, was aber schließlich mit der zweiten Niederlage in Serie endete. Nichtsdestotrotz liegen die See-Städter immer noch auf den zweiten Platz und es wäre vermessen von einer Minikrise zu sprechen. Dennoch war der Herbst in Rust ein sehr guter, wie auch Nurlu bestätigt: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Herbst, auch wenn wir die letzten Spiele verloren haben.“

Während Rust also am Ende der Herbstmeisterschaft zwei Niederlagen einstecken musste, konnte sich Oggau mit zwei Siegen mitten zurück in den Aufstiegskampf spielen. Man überwintert nach dem Patzer von Illmitz im zweiten See-Derby gegen Podersdorf, auf dem dritten Platz, lediglich zwei Punkte hinter Rust. Ein zufriedenstellender Abschluss, wie auch Coach Wolfgang Mayer resümiert: „Es war ein wichtiger Sieg und wir sind jetzt wieder näher gerückt und im Aufstiegskampf dabei. Jetzt heißt es sich zu erholen, um dann im Frühjahr durchzustarten.“ Für das Frühjahr gibt es gleich zwei Hoffnungsschimmer für Oggau: Zum einen haben die Langzeitverletzten Julian Kröss, Kevin Salmer und Mathias Thaller nun bis März Zeit zurückzukehren und zum anderen könnte just eine weitere Ortschaft in dieser Umgebung zu einem Verbündeten werden. Sollte sich nämlich der SV St. Margarethen in der Landesliga erfangen und keiner aus der Gruppe Nord absteigen, würde auch Rang drei zum Aufstieg in die 2. Liga reichen.