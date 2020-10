Das Topspiel der 8. Runde findet diesen Samstag um 15 Uhr in Oggau statt. Der neue Tabellenführer Oggau trifft dabei auf die dominierende Mannschaft des Vorjahres, den ASV Steinbrunn. Während die Gastgeber heuer viele positiv überraschen, überraschen die Steinbrunner eher negativ. Der dominante Spielstil der Vorsaison scheint heuer nicht immer zu fruchten und die Tabellenspitze ist schon einige Punkte entfernt. Steinbrunn-Betreuer Robert Rainalter kennt die Fähigkeiten seiner Mannschaft, die heuer noch öfters versteckt blieben: „Wir sind spielerisch sicher eine der besten Mannschaften, aber wir müssen die blöden Gegentore abschalten.“ Oggau-Trainer Wolfgang Mayer weiß jedoch, dass dieses Spiel dennoch kein einfaches wird: „Wir kennen Steinbrunn mit ihren Stärken und Schwächen. Es wird sicher kein einfaches Spiel, aber es gibt heuer sowieso keine einfachen Gegner.“

Gols im Derby gegen Frauenkirchen

Endgültig wieder zurück in die Spur kommen will der SV Gols im Derby gegen Frauenkirchen, Anpfiff ist ebenfalls am Samstag um 15 Uhr. Mit einem Sieg gegen die St. Georgener Youngsters hofft man auf einen Derbysieg vor heimischem Publikum, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen. Gols-Obmann Günther Gmall weiß jedoch um die Stärke der Frauenkirchner, er hofft, „dass sie müde sind von ihrem Nachtragsspiel.“ Dieses besagte Nachtragsspiel sorgte nicht unbedingt für Selbstvertrauen bei Frauenkirchen, man verlor 0:3 zuhause gegen Steinbrunn.

Ein Fragezeichen stand zu Wochenbeginn noch hinter dem ersten Heimmatch von Peter Herglotz als Halbturn-Trainer gegen Nickelsdorf. Dieses war aufgrund von Nickelsdorfer Corona-Fällen gefährdet, Stand Donnerstag wird das Spiel am Samstag aber stattfinden. Die entsprechenden Tests auf Seiten der Gäste waren negativ.

Corona-bedingt abgesagt ist hingegen bereits die Begegnung Neudorf/Parndorf - Zurndorf.



Alle Spiele der 1. Klasse Nord vom Wochenende

Freitag, 19.30 Uhr: Breitenbrunn - Podersdorf am See (F. Niculin; S. Mesut).

Samstag, 15 Uhr: Gols - Frauenkirchen (O. Eyüp; R. Kruisz), Oggau - Steinbrunn (R. Radl; P. Buchecker), Halbturn - Nickelsdorf (J. Haller; D. Ebner). 18 Uhr: Illmitz - St. Georgen/Eisenstadt (F. Sevik; O. Schneeberger).

Sonntag, 15 Uhr: Rust - Jois (A. Kern.).