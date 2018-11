Die verflixte Minute 91: Wie bereits zwei Wochen zuvor gegen Gols erlitt Oggau auch gegen Nickelsdorf einen späten Gegentreffer. Zwei Nackenschläge in der Nachspielzeit, die zur schwierigen Hinrunde der Oggauer Elf passen.

Nach der elften Runde kündigte zuletzt Trainer Peter Herglotz seinen Rücktritt an – nun dürfte sich das Blatt jedoch wenden: Gemeinsam mit Obmann Walter Schneeberger, der in seiner Funktion bis Sommer weitermachen will, ist eine Verlängerung des Engagements nun wieder ein Thema: „Wir wurden vom Vorstand gebeten, weiterzumachen. Wir werden uns zusammensetzen und nach Möglichkeiten für das Frühjahr suchen“, kündigte Herglotz an.

Personalprobleme erschweren Situation

Mit bis zu sieben verletzten Stammspielern war Herglotz mittlerweile jedes Wochenende zum Improvisieren gezwungen.

Beim jüngsten Remis gegen Nickelsdorf spielten der 15-jährige Julian Kröss und der 16-jährige Max Pichlhöfer von Beginn an. Michael Herglotz, normalerweise vorrangig in der Reserveauswahl tätig, wurde eingewechselt. Darüber hinaus spielten die beiden Legionäre Jiri Cibulya und Tomas Scavnicky zuletzt trotz Verletzungen mit.

„Andere Mannschaften würden so eine Begegnung absagen“, erklärt Obmann Walter Schneeberger, der hinzufügt: „Ohne Peter Herglotz als Trainer wären wir sicher nicht da, wo wir jetzt sind. Er hat die Mannschaft auf ein gutes Niveau gebracht.“

Nicht zuletzt deshalb hofft der Obmann auf einen Verbleib: „Natürlich sind die Nerven zuletzt bei vielen blank gelegen. Aber der gesamte Vorstand will diese Reibereien beiseite legen und den Verein fürs Frühjahr verbessern.“ Geplant sind vorerst Verpflichtungen auf drei bis vier Positionen. Neben den Langzeit-Ausfällen wird auch Patrick „Nemo“ Pasterniak nicht mehr dabei sein, er beendet im Winter seine aktive Karriere.