Christian Wolf neuer Coach beim SC Eisenstadt

Bereits zwei Runden vor Schluss stand fest, dass es einen neuen Trainer in Eisenstadt geben wird. Die Hinrunde selbst war alles andere als berauschend aus Sicht des Aufsteigers, allerdings war ihnen bewusst, dass die 1. Klasse Nord eine große Herausforderung darstellen wird.

Hannes Fasching und Martin Zentner bekleideten das Amt des Cheftrainers für die letzten beiden Runden und obwohl man nur knapp gegen die Neusiedler verlor und sogar noch ein Unentschieden gegen Rust holen konnte, war klar, dass das nur eine Interimslösung ist. Fasching ist weiterhin für die sportliche Leitung zuständig und Zentner coacht die Jungs der Reserve.

Der neue Trainer des SC Eisenstadt wird Christian Wolf. Seine letzte Station war der UFC Laxenburg, wo er für drei Jahre als Coach agierte. Mit Wolf konnte der SCE einen A-Lizenz-Trainer mit viel Erfahrung holen, weshalb die Erwartungshaltung natürlich groß ist.

„Besonders die Perspektive bei einem jungen Verein, wo man sofort etwas bewirken kann, aber auch die unglaubliche Überzeugung der Funktionäre, dass man absolut gewillt ist, etwas entstehen zu lassen, haben mich dazu bewegt, das Angebot des SC Eisenstadt sofort anzunehmen!“, stellte der neue Cheftrainer Christian Wolf fest.

Der Neo-Coach hat auch eine klare Vision, wo er mit Eisenstadt am Ende der Saison stehen und was er spielerisch erreichen will: „Mein Ziel ist es, die Klasse zu halten und die Differenz zu den Plätzen vor uns zu schließen. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass wir einen attraktiven und offensiven Fußball spielen, der die Fans begeistert.“