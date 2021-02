Nachdem der ASV Steinbrunn in der Vorwoche die erste Transferbombe mit der Verpflichtung von Duki Karanezi zündete, wurden diese Woche die weiteren Verstärkungen bekannt. Es handelt sich um eine Mischung aus einheimischen „Comebacklern“ und Legionären. Einer der „alten Neuen“ ist Sebastian Belada.

Der mit mehr als 150 Kampfmannschaftseinsätzen bestückte Spieler, kehrt nach einer beinahe zweijährigen Schaffenspause zurück in den Fußball. Sorgen bereitet seine lange Pause keinen, wie Obmann Harald Marczinyas erzählte: „Er befindet sich schon länger im Einzeltraining, er ist körperlich sicher voll da.“

Auch Dejan Popadic ist im Frühjahr wieder am Steinbrunner Sportplatz zu sehen. Er war zuletzt in Trausdorf tätig. Mit Robin Watzinger kehrt zudem ein echtes Steinbrunner Eigengewächs zurück zum Verein. Die letzten beiden Transfers heißen Laszlo Gulyas, der zuletzt in Rohrbach tätig war und Alex Engel. Obmann Marczinyas zeigt sich mit der Transferphase zufrieden: „Wir haben wieder einige Einheimische für uns gewonnen. Das bringt uns wieder näher zu unserem Ziel, immer mehr „eigene“ Spieler in die Mannschaft zu bringen, die beiden Legionäre sorgen zudem für eine gesunde Mischung aus Jung und Alt. Ich bin mir sicher, dass wir gut aufgestellt sind. Das Ziel ist aber weiterhin der Klassenerhalt, aber es ist nach obenhin offen und sollte sich eine Möglichkeit ergeben, werden wir da sein.“

„Jeder wartet, dass es wieder richtig los geht“

Neo-Trainer Christian Meitz brennt schon auf die neue Aufgabe und ist mit dem Transferprogramm sehr zufrieden: „Ich glaube, wir haben eine sehr gescheite Transferpolitik verfolgt. Wir haben die Mannschaft insgesamt regionaler gemacht. Zurzeit bin ich mittels Videokonferenzen in Kontakt mit dem Team, aber es wartet natürlich jeder sehnsüchtig darauf, dass es wieder richtig los geht.“