Erster Sieg für Jois

Werbung

Bis dato schien der Abstieg so gut wie besiegelt, doch die Leistungen in den ersten beiden Partien lassen noch einmal Hoffnung aufkommen, auch, wenn man gegen Neudorf/Parndorf mit 4:0 verlor. Das Auftreten der Joiser, vor allem im zweiten Durchgang dieser Begegnung, war äußerst ansehnlich und gegen Hornstein wurde das Bemühen nun belohnt. Man war von Beginn weg die dominierende Mannschaft und ließ der Reinprecht-Truppe so gut wie keine Chance, die zugegebenermaßen nicht ihren besten Tag erwischte. Nichtsdestotrotz war es das erste Mal seit einem Jahr, dass der FC Hill Jois einen Führungstreffer erzielte und das erste Mal in dieser Saison, dass man drei Punkte auf dem eigenen Konto verbuchen durfte. „Wir haben einen super Start erwischt und waren bissig und präsent“, freute sich Obmann- Stellvertreter Christian Scherry.

Ethofer kam für Cinege

Erst im Winter stellte Jois seinen neuen Coach für die Rückrunde vor, nämlich Peter Cinege, der vor einigen Jahren als Trainer des SC Apetlon tätig war. Das Vergnügen hielt jedoch nicht lange an, denn am Wochenende stand bereits ein Anderer an der Seitenlinie und coachte die Joiser zum ersten Saisonsieg. Jürgen Ethofer, der bis vor kurzem noch als U23-Betreuer des FC Illmitz fungierte, soll das momentane Tabellenschlusslicht vor dem Abstieg retten. Scherry erklärte auch den Grund für die schnelle Trennung mit Cinege: „Die Chemie mit der Mannschaft hat schlicht und ergreifend nicht gestimmt, deshalb haben wir uns dafür entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden.“