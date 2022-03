Feiern auf und abseits des Platzes

Nach jedem Regentag, kommt auch wieder Sonnenschein. Viele sprichwörtliche Regentage hatte der UFC St. Georgen im Herbst. Neben der sportlichen Ausgangslage, wo nach lediglich zwei Unentschieden und gleich elf Niederlagen, mit dem letzten Platz und bereits neun Punkten Abstand aufs rettende Ufer alles in Richtung 2. Klasse Nord deutet, kamen wie bereits des Öfteren berichtet noch die bekannten Rowdys dazu, die sich im Driftmodus am Platz austobten.

Doch die letzten Wochen brachten eine gute Nachricht nach der anderen. Angefangen bei den angesprochenen Driftern, die nun endlich gefasst und zur Rechenschaft gezogen wurden, über die Rückkehr von Athletiktrainer Rolf Meixner zum Verein, bis zu überraschenden Comeback-Transfers aus dem Hause Por.

Die Stimmung ist nach diesen sprichwörtlichen Sonnenstrahlen sehr gut: „Wir haben den ganzen Winter fast durchtrainiert und trotzdem jedes Mal 15-20 Leute am Training gehabt, jetzt sind es sogar manchmal bis zu 30. Alle geben alles und es wird im Frühjahr für viele darum gehen, sich in den Kader zu kämpfen“, so Obmann Erwin Nemeth.

Auch getestet wird fleißig. Nach drei Niederlagen mit dennoch ansprechenden Leistungen gegen die starken Wiener Vereine Red Star Penzing, Ankerbrot und die Besiktas Wiener Adler, gab es am Wochenende auch hier ein Erfolgserlebnis. Die Niederösterreicher aus Au konnte man gleich mit 6:1 zurück hinters Leithagebirge schicken.

Unter anderem konnten dabei die Rückkehrer wie Thomas Por oder Samuel Adogbeji Torerfolge bejubeln. „Jetzt haben wir auch einen Sieg nach langem wieder geholt. Das hebt die Stimmung noch weiter und sorgt auch für Selbstvertrauen. Wenn wir dieses ins Frühjahr mitnehmen und gleich gegen Illmitz daheim gemeinsam mit den Fans für eine Überraschung sorgen, kann das eine richtige Euphorie auslösen“, so Nemeth mit Blick auf den Meisterschaftsstart.

Aber nicht nur auf dem Platz gibt es einige Rückkehrer, auch der Georgi-Kirtag kehrt nach zwei Jahren Coronapause wieder zurück und wird von 22. bis 24. April stattfinden. Gleich drei Jahrgänge werden sich dabei um den Kirtagsbaum kümmern: Nemeth abschließend: „Die Jugendlichen aus den Jahrgängen 1999, 2000 und 2001 werden das gemeinsam machen, da die anderen Jahrgänge ja quasi darum umgefallen sind. Es freut mich sehr, dass dies gleich 75 Jugendliche insgesamt sind.“