Hornstein braucht ab Sommer neuen Coach

Der in Eisenstadt wohnende ASV-Betreuer ist nun schon seit acht Jahren in Hornstein tätig – zuerst zwei Jahre als Spieler und die restliche Zeit fungierte er als Spielertrainer und Trainer des Vereins. Nun nimmt diese lange Amtszeit ein Ende und Reinprecht darf auf viele schöne als auch schwierige Momente zurückblicken: „Der katastrophalste Moment war mit Sicherheit jener, als wir durch einen verschossenen Elfmeter in der 95. Spielminute den Klassenerhalt nicht geschafft haben und in die 2. Klasse Nord abgestiegen sind.“ Noch dazu ereignete sich dieses Ereignis in seinem ersten Jahr als Trainer von Hornstein. „Bis heute bin ich noch sehr dankbar dafür, dass sie trotzdem an mich geglaubt haben, denn das ist definitiv nicht selbstverständlich.“

Auch auf die Frage nach dem schönsten Moment hatte der 35-Jährige schnell eine Antwort parat: „Der Wiederaufstieg in die 1. Klasse Nord. Es war einfach extrem schön anzusehen, was sich aus dieser Truppe, die ich über Jahre hinweg betreut habe, für eine tolle Mannschaft entwickelt hat.“ Nichtsdestotrotz ist für den jungen Coach jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einen neuen Weg einzuschlagen. Wo es Reinprecht hin verschlagen wird, steht noch in den Sternen, er selbst macht sich diesbezüglich keinen Druck. „So wie´s kommt, so kommt´s.“ Hornstein-Obmann Christian Pölzlbauer: „Ich sehe diese Entscheidung nicht als eine gegen uns. Es ist vollkommen verständlich, dass er sich nach so einer langen Zeit einen Tapetenwechsel wünscht. Wir können einfach nur „Danke“ sagen für alles, was er für den ASV Hornstein geleistet hat.“ „Ich möchte mich beim gesamten Vorstand und auch bei Bernd Fuchs, der damals alles in die Wege geleitet hat, bedanken“, so Sebastian Reinprecht.