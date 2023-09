Hornstein ist auf einem guten Weg

Im Laufe der vergangenen Saison bestätigte Sebastian Reinprecht, ab Sommer nicht mehr Betreuer des ASV Hornstein zu sein. Doch der neue Vorstand konnte den jungen und talentierten Trainer mit einem tollen Zukunftsplan davon überzeugen, weiterhin das Amt des Chefcoaches zu bekleiden und über diese Entscheidung ist der ASV-Betreuer heute froh. „Im Moment passt alles, egal, ob Trainingsbeteiligung oder die Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Ich bin wirklich glücklich darüber, mich für einen Verbleib in Hornstein entschieden zu haben“, wie Reinprecht schilderte.„Wir sind ein starkes Kollektiv“Wer den Kader des ASV Coldamaris Hornstein etwas genauer unter die Lupe genommen hat, dem wird auffallen, dass dieser kaum mit Legionären und dafür hauptsächlich mit Spielern aus Hornstein oder aus der Umgebung bespickt ist. Ein Erfolgsrezept. „Wir sind in den letzten Jahren zu einem starken Kollektiv geworden“, stellte der ASV-Trainer klar. Auch nach der Besetzung des neuen Vorstandes hat sich nichts daran geändert. Im Gegenteil. „Ich möchte mich bei Markus Mateyka bedanken, der gemeinsam mit dem Vorstand herausragende Arbeit leistet“, so Reinprecht. Mateyka sei der Nachwuchs sehr wichtig und äußerst engagiert. Das Ziel für diese Saison ist klar definiert. „Wir wollen dieses Überbrückungsjahr gut über die Bühne bringen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wenn wir Spieler holen, dann sollen sie auch menschlich zu uns passen“, betonte Reinprecht. Das „Hornstein-Kollektiv“ soll erhalten bleiben.