Junges "Storchenblut" beim SCF Rust

Nur wenige Mannschaften waren in diesem Transferfenster so umtriebig wie der SCF Rust. Nach dem Kauf von zwei arrivierten Legionären mit Peter Rajzinger und Jan Andrejko, wird das Transferprogramm nun mit einem Zukunftsinvestment abgeschlossen. Gleich vier junge Wilde tragen ab nun das Ruster Trikot.

Die Störche profitieren dabei unter anderem von der Auflösung der U16 von Landesligist Siegendorf. Mit Matthias Klenner (15 Jahre), Vanja Hauptmann (16 Jahre) und Alexander Fiedler (15 Jahre) kommt gleich ein Trio aus dieser.

„Sie sind alle talentierte Spieler und sehr lernwillig“

Für den Mörbischer Alexander Fiedler ist Rust kein unbekanntes Terrain, bis in die U12 spielte er bereits da. Der vierte jugendliche Neuzugang ist der ebenfalls 15-jährige Michael Krizsanich. Er kommt von der Fußballakademie Burgenland. Alle vier haben eines gemeinsam: Sie trainierten jeweils bereits unter Spielertrainer Özgür Nurlu. Ein Hauptgrund für die Transfers, wie Obmann Thomas Balogh erzählt: „Es ist ungefähr so wie bei den anderen Neuzugängen, nur ist es diesmal Özi direkt, der die Spieler kennt und auch wollte. Sie sind alle wirklich talentierte Kicker – sehr lernwillig und entwicklungsfähig. Natürlich werden wir sie aber behutsam aufbauen, sie sollen vorerst in der Reserve in den Erwachsenenfußball schnuppern, aber es ist genauso gut möglich, dass der ein oder andere Einsatz für die Kampfmannschaft möglich ist.“