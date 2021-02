Wie bereits in der vergangenen Woche berichtet, verließ Stammtorhüter Constantin Maras den UFC St. Georgen Richtung Neusiedler See und schloss sich dem UFC Purbach an. Sein Nachfolger wird aus dem großen Talentekader der St. Georgener kommen, konkret bahnt sich ein Zweikampf ums „Einserleiberl“ an.

Der erste Kandidat ist der bisherige Ersatztorwart Isaac Adogbeji. Der Youngster durchlief bereits Nachwuchsmannschaften bei St. Georgen, er gehört dem Verein seit 2016 an. Daneben ist er auch noch in der Akademie des Landes Burgenland in Mattersburg tätig. „Er ist technisch perfekt ausgebildet, was natürlich mit seiner Ausbildung bei der Akademie zu tun hat. Bereits im Herbst saß er einige Male auf der Bank und war Torhüter in der Reserve“, so Obmann Erwin Nemeth.

Philosophie geht über alles

Der zweite Kandidat für den vakanten Torwartposten heißt Matteo Milberger. Der Donnerskirchner schloss sich nach dem Aus seines Heimatvereins im Jahr 2016 den „Vorstädtern“ an. Im Herbst kämpfte er mit Adogbeji um die Einserposition in der U23, wurde jedoch danach von einer langwierigen Verletzung gestoppt und befindet sich seither wieder im Aufbautraining, wie Nemeth berichtete: „Der April wird sich wahrscheinlich noch nicht ausgehen bei ihm, aber er denkt, dass er ab Mai wieder zur Verfügung steht. Ich bin optimistisch, dass beide über die nötige Qualität verfügen, am Ende wird der Bessere dann spielen.“

Der UFC St. Georgen bleibt also der Linie von Erwin Nemeth treu und verzichtet weiterhin auf externe Spieler und daran wird sich so schnell nichts ändern, laut Vereinsboss: „Solange ich Obmann bin und ich habe noch vor länger zu bleiben, wird es keinen Spieler von außerhalb geben. Wir haben einen großen Pool von hochtalentierten Nachwuchsspielern und die können sich am besten entwickeln, wenn sie spielen. Technisch haben sie auf jeden Fall die nötige Qualität für die 1. Klasse und das Körperliche kommt mit der Zeit. Sollten wir in die 2. Klasse Nord absteigen, wäre das auch kein Weltuntergang für uns.“

