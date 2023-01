Kampitsch zurück beim SCE

Werbung

Nach den beiden Abgängen von David George und eben Alexander Kampitsch im Sommer war dem Vorstand des SCE bewusst, dass sie ein Problem in der Offensive bekommen könnten, und so kam es auch. Nach dem FC Hill Jois haben die Eisenstädter die zweitschwächste Offensive der Liga und das soll sich in der Rückrunde nun än-

dern. „Für uns war klar, dass wir im Sturm schleunigst etwas unternehmen müssen und da wir stets versuchen, Spieler aus der Umgebung zu verpflichten, ergab sich ein Gespräch mit Kampitsch und es wurde schnell klar, dass er wieder zurück zu uns kommen will und wir ihn wieder bei uns haben wollen. Die Entscheidung fiel also leicht. Wir hoffen, dass er die Tore schießen wird, die wir für den Klassenerhalt brauchen werden“, wie Pressesprecher Christoph Brenner erklärte. Das Ziel der Hauptstädter ist ganz klar, auch über diese Saison hinaus in der 1. Klasse Nord zu bleiben und diese beiden letzten Plätze verlassen zu können. „Wir haben uns gut aufgestellt und noch dazu einen neuen Trainer, weshalb wir guter Dinge sind, den Klassenerhalt schaffen zu können“, meinte Brenner.