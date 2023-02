Karriere-Ende! Jan Kummer hört bei Rust auf

Werbung

Die Storchenstädter sind bereits seit längerem keineswegs vom Glück verfolgt. Eine Verletzung folgt der anderen und nun kam die bittere Nachricht, dass Kummer seine fußballerische Laufbahn auf Anraten des Arztes beenden sollte oder muss. „Es tut uns natürlich sehr weh, einen Spieler wie ihn zu verlieren, aber wir müssen versuchen ihn zu ersetzen“, stellte Obmann Thomas Balogh fest. Mit Tomas Bohac soll genau das funktionieren. Spielertypen sind sie zwar nicht dieselben, jedoch bringt auch er einiges an Qualität mit. Für Jan Kummer gab es grundsätzlich keinen anderen Ausweg mehr. „Der Wurzelriss am Meniskus und Knorpelschaden musste operiert werden, weshalb ich auch jetzt wieder mit Krücken unterwegs bin. Mein Arzt legte mir nahe, mit dem Fußballspielen aufzuhören, weshalb ich diese Entscheidung fällen musste“, erzählte Kummer. Der gebürtige Mörbischer hätte die Saison in Rust noch gerne beendet, doch nun wolle er den Fokus auf andere Dinge legen. „Ich will viel Zeit mit meiner Frau und Familie verbringen, was seit meinem 15. Lebensjahr meist zu kurz gekommen ist, da der Fußball natürlich einen großen Stellenwert hatte und auch noch immer hat.“

Jan Kummer schwärmte von all seinen Stationen, die er während seiner langen Laufbahn als Fußballer durchlief. „Ich habe mich wirklich überall sehr wohl gefühlt und viele Freunde gefunden. An den Aufstieg mit Mörbisch in die 1. Klasse Nord denke ich besonders gerne zurück, da ich selbst aus dieser Ortschaft stamme“, wie der Offensivallrounder schilderte. In Trausdorf erlebte er sowohl schöne als auch schwierige Zeiten, denn man verpasste knapp den Einzug in die Burgenlandliga und spielte in einer darauffolgenden Saison um den Abstieg. Die längste Zeit verbrachte er in St. Margarethen, wo er von 2018 bis 2022, ehe er zum SC Rust wechselte, unter Vertrag stand. Für seinen letzten Arbeitgeber gab es von Jan Kummer schöne Abschiedsworte: „Ich möchte mich beim gesamten SC Rust für die schöne Zeit und dafür, so toll aufgenommen worden zu sein, bedanken. Es ist schade, dass ich in der Rückrunde nicht mit dabei sein kann, aber ich bin mir sicher, dass sie eine Aufholjagd starten werden, denn Trainer Özgür Nurlu macht eine super Arbeit und in der Mannschaft steckt viel Potenzial und Qualität.“