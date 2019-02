Die Oggauer spielten eine unterdurchschnittliche Herbstsaison – gemessen an den Zahlen. Man beendete die erste Saisonhälfte als Elfter und holte 13 Punkte. Doch wenn man genauer auf die Möglichkeiten blickt, die Coach Peter Herglotz hatte, machte das Team einen guten Job. Woche für Woche musste improvisiert werden, standen oft gerade einmal zwölf, dreizehn Spieler im Kader.

„Mir waren oft die Hände gebunden, weil auch einige Spieler länger verletzt ausfielen und weiterhin ausfallen. Somit liefen eigentlich alle auf, die auch am Training waren“, beschreibt Herglotz die klamme Kadersituation. Somit trudelte man unausweichlich auch mitten in den Abstiegskampf, wo man jetzt voll drinsteckt. „Der ein oder andere Spieler kommt wieder früher zurück als gedacht, von daher lichtet sich das Lazarett ein wenig. Doch gesamt gesehen bleibt der Kader gleich klein, wie er war und ist“, so Herglotz.

Bestes Beispiel im letzten Test, als Herglotz zwei 15- und einen 16-Jährigen von Beginn an brachte. „So wird das in der Meisterschaft nicht funktionieren, auch wenn sich die Jungs reinhauen. Ich habe aktuell, wenn alle fit sind, zwei Ersatzspieler. Das wird eine ganz schwere Rückrunde für uns. Doch jammern bringt jetzt nichts, unser Ziel ist der Nichtabstieg“, so Herglotz.