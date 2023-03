Mitten im Umbruch

Werbung

Nach der Hinrunde verkündete Gerald Schneider sein Karriereende und Goalie Adi Kaiser entschied sich dazu, noch einmal zum SC Neusiedl zurückzukehren, um als Vorbild und in gewisser Weise auch Coach für die jungen Keeper des NSC zu fungieren, allerdings wird er auch selbst weiterhin das Tor der Seestädter hüten. Die Mannschaft der Oggauer hat derzeit einen Altersschnitt von 23,3 Jahren und gehört damit zu den jüngeren Teams der 1. Klasse Nord und darauf soll weiterhin aufgebaut werden. „Wir befinden uns mittendrin in einem kleinen Umbruch, denn wir wollen unserer neuen Philosophie treu bleiben und jungen, talentierten Spielern die Chance geben, im Erwachsenenfußball Fuß zu fassen“, wie Trainer Wolfgang Mayer klarstellte. Das Projekt des Vereins sei langfristig und nachhaltig angelegt und der Optimismus des UFC Oggau ist groß, genau wie er auch sein sollte, wenn man versucht, einen neuen Weg zu gehen. „Der Vorstand, das Trainerteam und auch die Spieler selbst sind davon überzeugt, dass mit diesem Kader etwas großes entstehen kann“, so Mayer.