Nickelsdorf - Gols: Warten auf den Abschluss

In der Warteschleife befinden sich zurzeit der ASV Nickelsdorf und der SV Gols. Beide Vereine warten auf den Abschluss der Hinrunde und auf die wohlverdiente Winterpause. Eigentlich hätte das Duell zwischen den beiden schon am 23. Oktober stattfinden sollen. Allerdings kam es zur ersten und glücklicherweise einzigen Spielverschiebung aufgrund von Corona in der Herbstsaison. Eine Woche später, am 30. Oktober, sollte die Partie nachgeholt werden. Doch das Virus verschwand weiterhin nicht aus Nickelsdorf und somit musste auch Versuch Nummer zwei abgeblasen werden.

Am Freitag (19 Uhr) soll es nun endlich so weit sein und das 13. Spiel der Saison abgehalten werden. Tabellarisch ändert der Ausgang der Partie weder im Aufstiegskampf noch im Abstiegskampf etwas. Beide Teams sind fest im breiten Mittelfeld der Liga verankert. Nickelsdorf steht dabei bei 14 Punkten aus zwölf Spielen, bei Gols sind es mit 16 zwei mehr. Sollte nicht im Aufstiegskampf ein kollektives Versagen eintreten und auch die Nord-Klubs in der Burgenlandliga sich einigermaßen halten, werden beide Teams wohl auch in der Saison 2022/23 in der 1. Klasse Nord zu sehen sein.

Doch so ähnlich die tabellarische Saison ist, so unterschiedlich sind die Zugänge beider Vereine in der Mannschaftszusammenstellung. Der ASV Nickelsdorf kann sich beispielsweise vor allem auf seine erfahrenen Legionäre verlassen. Der routinierte Schlussmann Branislav Bolech gehört genauso zu den wichtigsten Stützen der Mannschaft wie das torreiche Sturmduo Matus Rybansky und Marko Lörinczi. Hier zeigt sich eine besondere Abhängigkeit mit acht Toren (Lörinczi) und sieben Toren (Rybansky), waren die beiden Legionäre für gleich 15 von 17 Toren der Nickelsdorfer zuständig.

Gmall: „Der Teamgeist hilft uns sicher!“

In Gols hingegen trifft man auf die zweitjüngste Mannschaft nach Tabellenschlusslicht St. Georgen. Mit regelmäßigem Altersdurchschnitten um die 20 Jahre, scheint die Zukunft in Gols eine rosige zu sein, vor allem wenn man bedenkt, dass die jetzige Mannschaft bereits erfolgreicher ist als im vergangenen Jahr

Die Schlüsselfaktoren sind hier Kameradschaft und Teamgeist, wie Obmann Günther Gmall bestätigt: „Die Jungs kommen nicht nur zum Trainieren und Spielen, sie machen sehr viel gemeinsam und der Teamgeist hilft sicher. Ich bin mit dem Herbst sehr zufrieden, es war ein großes Fragezeichen, wie unsere Saison mit dieser jungen Mannschaft wird, aber nachdem anfangs noch Nervosität herrschte, kamen wir immer besser rein.“