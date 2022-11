Oggau: Ein Torwart geht, aber ein Fan bleibt

Werbung

Die Hinrunde des Vereins war gezeichnet von vielen Bergabs, aber auch einigen Bergaufs. Nachdem man im Vorjahr nur knapp den Aufstieg in die 2. Liga Nord verpasste, war die Oggauer Erwartungshaltung natürlich hoch. In der Realität stehen sie auf dem achten Tabellenplatz, wobei sie nur fünf Punkte vom Podest trennen, es ist also noch alles offen. Eine für den Verein traurige Nachricht erreichte nun das Trainerteam und den Vorstand des UFC Oggau. Goalie Adi Kaiser wird in der Wintertransferphase wieder zurück nach Neusiedl wechseln – und sagt: „Der Vorstand weiß es schon länger, aber den Spielern habe ich es erst vor kurzem erzählt, dass ich zurück zum NSC gehe. Der Kontakt mit der Seestadt ist nie wirklich abgebrochen und sie wollten zu den zahlreichen jungen Talenten, auch einen erfahrenen Torwart in ihren Reihen haben, sei es jetzt für die RLO oder für die 1b. Ich habe bekanntlich eine Vorgeschichte mit Neusiedl und ich werde im Jänner bereits 33, also konnte ich unmöglich „Nein“ sagen, der SC Neusiedl ist ganz einfach mein Herzensklub. Ein großes Dankeschön geht auch an die Oggauer, die mir keinerlei Steine in den Weg gelegt haben und eine super Arbeit machen. Ihr Torwart geht zwar, aber ein großer Fan bleibt und ich werde versuchen, immer wieder mal als Zuseher mit dabei zu sein.“ Auch Wolfgang Mayer, der Trainer des UFC fand nur schöne Worte für seinen ehemaligen Schützling: „Ich möchte mich recht herzlich für seinen Einsatz bedanken und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.“ Auch in Neusiedl ist die Freude riesig über diesen Transfer, was verständlich ist, denn Kaiser wurde 2019 zum Jahrhundertgoalie des Vereins gekürt. Es kehrt also eine echte Legende zurück. „Durch die Adern von Adi fließt bekanntlich grün-weißes Blut, deshalb sind wir auch fest davon überzeugt, dass er uns mit seiner Routine im Spielbetrieb beider Mannschaften enorm weiterhelfen kann“, freute sich der Sportliche Leiter Günter Gabriel.