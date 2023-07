Oggau will nach vorne

Die erste Woche der Vorbereitung haben die Kicker des UFC nun hinter sich und konnten daraus viele positive Eindrücke mitnehmen. „Wir sind mit den ersten Einheiten und unserem ersten Match gegen den UFC St. Georgen sehr zufrieden“, betonte Coach Wolfgang Mayer. Man konnte dieses Aufeinandertreffen mit 2:3 für sich entscheiden. Neuzugang Robert Rak erzielte dabei alle drei Treffer und ließ somit große Hoffnung für die zukünftigen Partien aufkommen. Was die Anzahl der angeschlagenen Spieler betrifft, beschränkt sich die Liste nur auf einen, nämlich Kevin Schmit. Der Offensivakteur hat sich eine Rippenprellung zugezogen und wird daher in der kommenden Begegnung wohl nicht mit dabei sein können. Die Neuzugänge dürften bereits einen guten Eindruck sowohl beim Trainer als auch bei den Mitspielern hinterlassen haben. „Sie bringen allesamt wirklich Qualität mit, nichtsdestotrotz haben wir noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen, damit wir zu einer richtigen Einheit werden“, meinte Mayer.

„Werden über starken Zusammenhalt kommen“

An dem System und der Spielphilosophie soll in der Vorbereitung noch gefeilt werden. „Wir werden mit Sicherheit wieder über einen starken Zusammenhalt kommen, aber einiges ausprobieren, um die beste Philosophie für unser Spielermaterial zu finden“, so der UFC-Trainer. Damit soll der maximale Erfolg gewährleistet werden. Es gibt allerdings einen Abgang, der besonders schwer zu verkraften sein wird. Die Rede ist von Abwehrchef Bastian Kucher, der zum SV Sankt Margarethen in die Burgenlandliga gewechselt ist. „Er war der Oggauer schlechthin und hinterlässt eine große Lücke, aber wir haben Ersatz geholt und müssen nach vorne schauen“, gibt sich Mayer optimistisch. Es sei ihm jedoch keiner böse, dass er sich für diesen Schritt entschieden hat. „Er hat seine Leistung immer abgeliefert und sich diesen Wechsel verdient.“ Es bleibt nun abzuwarten, wie denn die neuformierten Oggauer in der kommenden Spielzeit abliefern werden. „Wir wollen uns im vorderen Drittel festsetzen, schauen aber von Spiel zu Spiel.“