Podersdorf: Frühzeitiger Abschied

Die Erfolgserlebnisse blieben für das Team von Franz Ziniel in den vergangenen drei Runden leider aus. Gegen Breitenbrunn, Frauenkirchen und zuletzt auch Neudorf/Parndorf war man im wahrsten Sinne des Wortes chancenlos. Was den Podersdorfern nach wie vor fehlt, ist ein Stürmer, der aus dem Nichts ein Tor erzielen kann. Lukas Packo hat man in der Wintertransferzeit als Notlösung verpflichtet, da der eigentliche Wunschkandidat in letzter Sekunde abgesprungen ist. „Packo hat die Erwartungen, die trotz der Umstände in ihn gesetzt wurden, in keinster Weise erfüllt“, stellte Ziniel fest. Des Weiteren blieb er auch einige Male dem Training fern. Bei Martin Mucha hingegen war es eher Pech. Zuerst verlor er gegen die NSC Juniors in einem Zweikampf drei Zähne und nur zwei Wochen später erlitt er eine Knieverletzung. „Es ist wirklich schade um ihn, denn er ist ein guter Spieler“, meinte der UFC-Trainer. Aufgrund dieser Tatsachen hat man sich in Podersdorf dazu entschlossen, bereits jetzt mit beiden Kickern getrennte Wege zu gehen. „Wir haben uns in beidseitigem Einvernehmen getrennt.“ Für die kommende Saison will man unbedingt einen neuen Stürmer verpflichten. „Die Qualität wird nächstes Jahr mit Sicherheit nicht schwächer, weshalb wir Andau natürlich die Daumen drücken, damit nur eine Mannschaft aus der 2. Liga Nord zu uns kommt“, wie „Zif“ erklärte. In den letzten vier Runden will man den jungen Podersdorfern viele Spielminuten geben, um zu sehen, was wäre wenn. „Unser Fokus ist bereits auf die kommende Saison gerichtet, nichtsdestotrotz wollen wir uns noch ordentlich präsentieren.“