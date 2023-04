Preisinger nicht mehr beim SV Gols

Da man in den letzten drei Partien nur einen Punkt holen konnte, entschied sich der Vorstand des Vereins bereits jetzt dazu, mit Andreas Preisinger getrennte Wege zu gehen. Es stand bereits seit längerem fest, dass der Ex-Coach, egal wie die Saison verlaufen wird, im Sommer das Team nicht mehr betreuen wird. Die Gründe für diese Entscheidung seien auf privater und beruflicher Ebene gewesen. „Wir sind im Guten auseinandergegangen und ich habe den Funktionären des Vereins auch klar gemacht, dass sie, falls sie noch vor dem Sommer einen neuen Coach finden oder mit jemand anderem diesen Weg gehen möchten, ich damit völlig konform bin und kein Problem damit habe“, versicherte der ehemalige Gols-Trainer. Auf die Frage, wer denn nun das Amt des Chefcoaches bekleiden wird, hatte der Vorstand des SV Gols schnell eine Antwort parat.

Bis Mai soll Trainer gefunden werden

Der bisherige Co-Trainer Andreas Frank soll mit Hilfe vom Sportlichen Leiter Roman Lebeta interimsweise bis zum Saisonende diesen Job ausführen. „Wir sind auf der Suche nach einem Trainer, der zu unseren jungen Kickern passt und wollen bis Mai eine Entscheidung gefällt haben“, so Obmann Günther Gmall. Das Ziel ist und bleibt der zweite Tabellenplatz, was mit dem Aufstieg in die 2. Liga Nord gleichzusetzen ist. Für Andi Preisinger hatte der Vereinsboss ebenfalls noch schöne abschließende Worte: „Er hat eine super Arbeit gemacht und ich bin mir sicher, dass sich unsere Wege erneut kreuzen werden, denn wir haben bereits in Leithaprodersdorf und Gols zusammengespielt und jetzt war ich sein Obmann, also der Kreis wird sich wieder schließen.“