Rust gegen Neudorf: Duell der Giganten

Es ist ein Spiel, auf das sich wohl jeder Fan der 1. Klasse Nord freut. Der Tabellenführer aus Rust trifft auf Verfolger Neudorf/Parndorf und will den Vorsprung auf sechs Punkte ausbauen. Die Storchenstädter sind die einzige Mannschaft der Liga, die noch keine Niederlage hinnehmen musste und daher mit sieben Siegen und einem Unentschieden souverän an der Spitze der Tabelle steht. Den ersten Härtetest gegen Sankt Andrä haben sie mit Bravour gemeistert und auswärts klar und deutlich mit 5:1 gewonnen. Nun wartet erneut eine sehr schwierige Aufgabe auf das Team von Trainer Özgür Nurlu. „Natürlich wollen wir erneut nicht verlieren, aber bei den Juniors weiß man nie, wer wirklich auf dem Platz stehen wird, nichtsdestotrotz müssen sie gegen uns erstmal bestehen“, gibt sich Rust-Obmann Thomas Balogh zuversichtlich. Sie haben einen enorm großen Platz, wir werden in der Defensive äußerst stabil stehen müssen und versuchen, schnell umzuschalten“, meinte Neudorf-Coach Paul Hafner. Der Spitzenreiter muss nach wie vor auf Spielmacher Thorsten Lang verzichten.