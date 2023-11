Nun ist es amtlich. Der SC Rust ist Herbstmeister der 1. Klasse Nord und das bereits zwei Runden vor der Winterpause. Das Team von Trainer Özgür Nurlu hat eine astronomisch starke Hinrunde hinter sich und rangiert völlig verdient auf dem ersten Tabellenplatz mit einem Vorsprung von sieben Zählern auf den Zweitplatzierten aus Sankt Andrä. Doch warum war Rust dermaßen überlegen im Vergleich zu den anderen Teams der Liga? Ein Hauptgrund ist der qualitativ hochwertige Kader der Storchenstädter. Bereits in der Vorsaison waren die Ruster äußerst stark aufgestellt, doch damals blieb man weit hinter den Erwartungen der Fans und auch des Vereins zurück.

Das wollte man ändern und entschied sich dazu, auf dem Transfermarkt tätig zu werden und fündig wurde man unter anderem beim SC Apetlon. Mit Cristiano Barbosa holte man den wohl besten Angreifer der Liga und auch dieses Jahr führt er mit bis dato 13 Treffern die Torschützenliste an. Des Weiteren wurde Flügelspieler Oliver Fandel verpflichtet. Der Ex-Apetloner bringt enorm viel Tempo mit und versorgt Barbosa immer wieder mit den nötigen Vorlagen. Auch Bence Orszagh, der aus Pamhagen kam, macht eine super Figur in der Innenverteidigung und sorgt gemeinsam mit Domenic Steinhauser für ordentlich Stabilität in der Defensive.

„Wir wollen auch in der Rückrunde vorne bleiben“

Vor Saisonbeginn war der Aufstieg wohl nicht das festgelegte Ziel. „Wir wollten von Spiel zu Spiel schauen und nicht zwingend um die ersten Plätze mitspielen, doch jetzt, wo die Herbstsaison super verlief, wäre es komisch zu sagen, dass wir das nicht fortführen wollen“, wie Rust-Obmann Thomas Balogh erzählte.