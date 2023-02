Rust mit drei Neuen

Werbung

Vor kurzem wurde erst berichtet, dass Linksfuß Jan Kummer seine Karriere aufgrund einer Reihe von Knieverletzungen auf Anraten des Arztes beenden musste. Nun kam noch ein weiterer Abgang von Alexander Fiedler hinzu.

Den 16-jährigen Verteidiger zog es vom SC Rust nach Klingenbach. Obmann Thomas Balogh war klar, dass Neuzugänge her müssen, damit der Verein in der Rückrunde noch einmal ordentlich angreifen kann. Mit Gergö Nemeth kommt ein Angreifer, der bis dato für den ASKÖ Kobersdorf kickte. „Er ist ein eher kleiner, sehr wendiger Spieler, der sowohl im Sturm als auch auf dem Flügel auflaufen kann“, wie der Vereinsboss feststellte. Ebenfalls für Torgefahr soll Peter Rypak sorgen. Der Mittelstürmer wechselt vom FK Humenne, also aus der 2. Slowakischen Division, ins Burgenland zum SC Rust.

„Rypak ist leider noch etwas angeschlagen, aber wir wollten ihn trotzdem unbedingt verpflichten, da wir im Sommer sonst keine Chance gehabt hätten, einen Spieler wie ihn zu bekommen“, erklärte Balogh.

Der dritte Mann im Bunde ist Routinier Tomas Bohac. Er soll im Mittelfeld für die nötige Stabilität sorgen.