Es war ein Schock für das ganze Fußball-Burgenland als sich vor mehr als zwei Wochen ein Spieler des SCF Rust mit dem Coronavirus infizierte. Nach dem positiven Test mussten sowohl der SCF Rust als auch der ASKÖ Klingenbach in Quarantäne und verpassten wichtige Zeit in der Vorbereitung. Nun startet in Rust wieder der Fußballalltag und man gibt sich optimistisch für die neue Saison.

Die beginnt am kommenden Samstag gleich mit einem Kracher. In der ersten Runde des BFV-Cups gastiert mit dem ASV Siegendorf eine der zurzeit stärksten Mannschaften des Landes in Rust. Obmann Thomas Balogh über die Erwartungshaltung nach der eingeschränkten Vorbereitung: „Uns ist natürlich allen klar, dass Siegendorf der große Favorit ist. Aber wir wissen auch, dass wir Fußball spielen können, wie wir es beispielsweise gegen Klingenbach gezeigt haben. Wichtig ist, dass wir kein Kanonenfutter sein werden und wer weiß, vielleicht unterschätzen sie uns und es ist etwas möglich.“

Heimprogramm in der Quarantäne

Ein entscheidendes Thema in diesem Spiel könnte auch die Fitness der beiden Mannschaften sein. Hier sieht man sich in Rust aber nicht komplett chancenlos, die Mannschaft absolvierte während der Heimquarantäne ein intensives Heimtraining, welches von Trainer Özgür Nurlu zusammengestellt wurde und einen Ersatz für die verpasste Zeit auf dem Grün darstellen sollte.