Ruster rüsten auf: Ein Margarethen-Trio und ein Rückkehrer

Zwei Punkte fehlten dem SCF Rust für den Aufstieg in die 2. Liga Nord. Dennoch war es nach zwei zweiten Plätzen in den zwei Abbruch-Saisonen das nächste starke Jahr für die „Störche“. Damit die vierte erfolgreiche Saison hintereinander erfolgt, läuft die Kaderplanung heiß an.

Gleich vier Transfers können nun bekanntgegeben werden und da sind der eine oder andere Kracher dabei. Drei Neuzugänge kommen aus der Nachbarortschaft vom SV Sankt Margarethen. Offensivallrounder Thorsten Lang war nach seiner Verabschiedung beim Burgenlandligisten nur kurz ohne Verein. Er nimmt gleich zwei Mitspieler mit von seinem nun Ex-Klub: Jan und Raphael Kummer. Ursprünglich sollten es sogar drei Kummers werden, doch Stand jetzt, bleibt es bei den beiden, da es bei Philipp Kummer eher in Richtung Karriereende geht.

Spielertrainer Nurlu steckt zurück

Aber nicht nur das „Magredner“ Trio schlägt seine Zelte in Rust auf: Auch einen Rückkehrer gibt es zu begrüßen. Nedo Maksimovic kehrt nach knapp fünf Jahren wieder zurück zum SCF. Er war zuletzt in der 1. Liga Mitte bei der 1b-Mannschat vom ASV Draßburg tätig. Dort kam er in dieser Saison auf 16 Einsätze, in denen er fünf Torerfolge feiern durfte.

Das werden allerdings nicht die letzten Neuzugänge bleiben, wie Obmann Thomas Balogh verrät: „Wir freuen uns, dass es mit den Jungs geklappt hat, sind aber noch in der weiteren Planung und es könnte noch mindestens einen weiteren Neuzugang geben.“

Einen Abgang muss der Verein auch wegstecken. Spielertrainer Özgür Nurlu wird einen Schritt zurücktreten. Der spielstarke Routinier wird ab nächster Saison voraussichtlich lediglich von der Seitenlinie tätig sein und damit „nur“ Trainer statt Spielertrainer sein.