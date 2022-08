SCE gegen Copa Pele: Legendärer Feiertag

Werbung

In Krisenzeiten denkt man oft an die Vergangenheit, die sogenannte gute alte Zeit, wie STS-Frontmann Gert Steinbäcker singen würde. Ein Stück dieser guten alten Zeit war am Montag in Eisenstadt zu begutachten. Nach einem ereignisreichen Tag mit Frühschoppen, Jugendspielen, RiesenwuzzlerTurnier und vielem mehr, kam es dann zum großen Highlight: Eine Legendenauswahl des SC Eisenstadt traf auf die „Hobby“-Mannschaft Copa Pele, gespickt mit Rekord-Nationalspieler Andreas Herzog, Toni Pfeffer, Ivo Vastic, Andi Ivanschitz und vielen weiteren prominenten Namen. Auf Seiten der Eisenstädter ließen dabei Spieler wie Roli Wisak, Jürgen Weber, Jürgen Halper und Hannes Pleva alte Gefühle hochkommen. Dass es auch gegen in die Jahre gekommene Nationalspieler nicht leicht zu spielen ist, zeigte das Ergebnis des Legenden-Aufmarschs. Zum Zeitpunkt des Abpfiffs stand nämlich ein 2:9 auf der Anzeigetafel. Erfolgreicher Doppeltorschütze dabei: einer der besten Fußballer, den das Burgenland je hatte, Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz. Das Ergebnis war an diesem Tag aber nur zweitrangig. An erster Stelle stand der Spaß, und den konnte man sowohl Besuchern als auch Spielern ansehen. Spaß hatten aber nicht nur die Oldies, auch einige Nachwuchsteams der Young Reds konnten dem zahlreich erschienenen Publikum ihr Talent zeigen. Kurzum: ein perfektes Event mit Wiederholungsbedarf.