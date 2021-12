SCF Rust: „Storchennest“ sucht Stürmer

Die Ruster Störche können auf einen erneut starken Herbst zurückblicken. Nach den 13 gespielten Runden liegt man auf dem zweiten Platz, nur drei Punkte hinter Herbstmeister ASV Steinbrunn.

Auch das beste Torverhältnis der Liga haben die Ruster, aufgrund der neuen Verbandsbestimmungen (es zählt bei Punktegleichheit das direkte Duell) ist dies aber eher zweitrangig. Nach Unentschieden im direkten Duell gegen die Konkurrenten aus Steinbrunn und Illmitz, könnte es aber doch noch entscheidend werden am Ende.

Just gegen den Erzrivalen aus dem Nachbarort Oggau, wird diese Regeländerung vorerst zum Nachteil, ging man ja mit der 0:1-Derbyniederlage in die Winterpause. Die Chance für Revanche findet in der letzten Runde im nächsten Juni statt, angesichts der Vorzeichen ist da ein wahrer Showdown möglich. Damit die „Störche“ fit für den Aufstiegskampf im Frühjahr sind, soll ein neuer Stürmer her.

Eigentlich sollte bereits im Herbst diese Rolle Stefan Molnar ausfüllen, dieser verabschiedete sich jedoch vor Meisterschaftsbeginn. „Wir wollen unbedingt einen Stürmer holen, auch wenn dies im Winter natürlich nicht leicht wird. Vor allem achten wir darauf, dass er zu uns passt. Die Kameradschaft und das Teamgefüge sind unsere größten Stärken, da können wir nicht einfach irgendeinen holen, das muss einfach passen“, so Obmann Thomas Balogh zu den Transferplänen.

Abgänge soll es in Rust keine geben, lediglich Marcel Unterlerchner wird im Frühjahr beruflich zurückstecken müssen. Erfolgreich war der Herbst aber nicht nur für die Kampfmannschaft. Auch die Reserve der Ruster ist mitten im Titelkampf, liegt punktegleich an der Spitze gemeinsam mit der Illmitzer Reserve. Grund dafür sind neben einigen Routiniers, auch junge Spieler, die aus der U16 kamen.

Der ohnehin starke Nachwuchs in Rust ist gesichert und es könnten auch noch mehr junge Talente folgen, wie Balogh erzählt: „Wir verhandeln noch mit einigen richtigen Zukunftsspielern, wenn die kommen, könnten die bereits nächstes Jahr mitwirken, wenn sie die Entwicklung halten, egal ob in der 1. Klasse Nord oder sogar eine Liga weiter drüber.“