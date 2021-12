Spielersuche läuft beim FC Jois

Manchmal muss man sich Fehler einfach eingestehen, so wie ich bei meiner Saisonvorschau, als der FC Jois einer der Abstiegskandidaten war. 13 Runden später ist diese Analyse weitgefehlt, wie bereits im Vorjahr wurde der Umstand der Unterschätzung genützt und die Joiser überwintern auf dem fünften Rang, sogar nur vier Punkte von einem möglichen Aufstiegsplatz entfernt.

Ein schon älteres Problem soll nun im Winter gelöst werden: die geringe Kaderbreite. Immer wieder brachte dieser Umstand Kuriositäten. Im vergangenen Jahr beispielsweise absolvierte man ein Spiel mit drei gelernten Torhütern am Feld und im diesjährigen Herbst musste beispielsweise Obmann-Stellvertreter Christian Scherry sich im Spiel gegen Jois nach einer Roten Karte von Peter Kostolansky zwischen die Pfosten stellen.

„Wir stehen dort, wo wir uns auch sehen“

Damit dies nicht mehr vorkommt, will der Angesprochene im Winter am Transfermarkt tätig werden: „Bis jetzt gibt es bei uns weder Zugänge noch Abgänge, wir werden aber sicher tätig werden. Vor allem einen Innenverteidiger suchen wir und auch auf der Außenbahn wäre Verstärkung sicher gut. Leider gibt aber der Markt nicht viel her. Legionäre würde es en masse geben, aber uns ist wichtig, dass wir lieber auf Einheimische setzen, mehr als unsere vier Legionäre sollen es nicht werden“, so Scherry, der mit der Hinrunde sehr zufrieden ist: „Mit ein wenig Glück bei den Verletzten hätten wir vielleicht sogar drei Punkte mehr holen können, aber das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Wir stehen dort, wo wir uns auch sehen und man muss wirklich sagen, seit der neuen sportlichen Führung vor zwei Jahren, funktioniert vieles sehr gut.“