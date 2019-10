Nach dem 0:1 gegen Gols hängen in St. Georgen wieder einmal die Köpfe tief. „Das war ein schlechtes Spiel von uns“, schüttelte Leitfigur Andreas Walzer den Kopf. „Dabei habe ich die Führung auf dem Fuß gehabt. Leider hat es mit dem 1:0 nicht geklappt.“

Warum die St. Georgener, die vor der Saison als Mitfavorit auf den Titel gehandelt wurden, nun in der unteren Tabellenregion festkleben? „Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht. Keiner kann sich die aktuelle Situation erklären“, seufzte Walzer, den die aktuelle Schieflage beim UFC aufs Gemüt schlägt. „Natürlich wollen wir da rauskommen und gewinnen.

Aber es funktioniert derzeit nicht. Eigentlich hat sich schon in der ersten Runde abgezeichnet, dass es bei uns nicht so rund läuft.“ Trübsal blasen ist aktuell aber nicht drinnen, zwei Runden stehen noch auf dem Plan. Jetzt gegen den ungeschlagenen Leader Steinbrunn, dann gegen Aufsteiger Podersdorf. „Wir wollen aus den letzten zwei Spielen noch vier Punkte holen und damit in die Winterpause gehen“, lautet die Kampfansage des Spielmachers.

Er werde übrigens fix bis zum Sommer in St. Georgen bleiben. „Ich hatte schon Angebote, habe aber dem Verein für ein Jahr zugesagt. Und das halte ich auch“, sagte Walzer im Gespräch mit der BVZ.