Der UFC St. Georgen scheint ein Trendsetter zu sein, nach ihnen setzt mit dem SV Gols der nächste Verein auf den eigenen Nachwuchs. Im Spiel gegen Zurndorf standen erneut elf Golser in der Startelf. Der komplette Kader kommt ohne Legionäre aus. Eine absolute Ausnahme in der 1. Klasse Nord. Dass Legionäre nicht zwingend nötig für sportlichen Erfolg sind, zeigte der vergangene Spieltag. Die junge Golser Truppe konnte einen souveränen 1:3-Auswärtssieg gegen den ASV Zurndorf feiern, der mit sechs Legionären startete.

„Goldene Generation“ nun als „Ernte“

Der Grund für den neuen Weg, ist vor allem das Ernten von jahrelanger guter Nachwuchsarbeit: „Seit Jahren ist unsere Arbeit im Nachwuchs stark und nun sammeln wir die Früchte dieser Arbeit. Vor allem die Jahrgänge 2000 bis 2003 sind stark vertreten.“, so Obmann Günther Gmall. Das zeigte sich auch im Spiel gegen Zurndorf. Der 17-jährige Dominik Schmidt gab dabei sein Debüt, auch Zentralspieler Pascal Krikler ist erst 17 genauso wie der eingewechselte Thomas Kettner, der lediglich 17 Minuten brauchte um das Jokertor zum 1:3 zu erzielen. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis ist die Kameradschaft in der Mannschaft: „Die Burschen gehen gemeinsam fort und kennen sich alle schon seit der Kindheit. Der Freundschaftsgeist ist richtig stark. Vergangenes Wochenende hatte unser ehemaliger Spieler Thomas Pittnauer seine Hochzeit und wir waren gleich mit 28 Spielern vorhanden! Durch die Kameradschaft haben wir auch weniger Angst vor einem Abwerben der Spieler durch die Konkurrenz, wie es bei anderen Jungen im Bezirk beispielsweise ist. Und auch bei unserer Sportlerlaube Light am Wochenende werden alle im Einsatz sein, sei es an der Kantine oder sonst wo.“

Vertrauen statt Druck soll Erfolg bringen

Durch die neue Mannschaftsstruktur wurden natürlich auch die Ziele angepasst und ein wenig Druck von den jungen Schultern genommen. Man will ihnen die nötige Zeit geben sich komplett zu entfalten. Wie groß das Vertrauen ist, zeigte der Abgang von Levente Tiba. Der letzte Legionär musste aufgrund beruflicher Hindernisse den Verein verlassen. Statt einem Ersatztransfer setzte man aber weiter auf die eigene Jugend.