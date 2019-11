Nachdem Steinbrunn schon im Vorjahr auftrumpfte und die stärkste Mannschaft im Frühjahr war, zählte das Team von Coach Robert Rainalter von Anfang an zu den Titelkandidaten. Trotzdem: Als Topanwärter wollte den ASV keiner so richtig handeln. Eben weil die Konkurrenz in der 1. Klasse Nord heftig ist. Neudorf und St. Georgen wurden beispielsweise ebenso ganz oben gesehen. Letzterer schied relativ schnell aus dem Titelrennen aus, dafür überraschte Rust auf der ganzen Linie und steht sensationell auf dem zweiten Rang.

Getrost kann behauptet werden: Die beiden spielstärksten Mannschaften stehen ganz oben. Und jetzt treffen sie zum Abschluss aufeinander. Das Rennen um die Winterkrone ist erledigt, Steinbrunn geht als frischgebackener Herbstmeister ins Finale. Die Luft sei deswegen trotzdem nicht draußen, so Rainalter. „Ganz im Gegenteil. Die Mannschaft möchte dieses Spiel unbedingt gewinnen“, ist die weiße Weste das Ziel. Zur Erinnerung: Steinbrunn hat noch kein Spiel verloren, gelingt nun auch gegen Rust ein Punkt, dann würde man eben mit einer weißen Weste überwintern. Das und natürlich ein freudiger Anlass für die Players Party, die im Anschluss an die Partie in Steinbrunn stattfindet, motiviert den ASV bis in die Haarspitzen.

Die Ruster hoffen auf einen Lucky Punch gegen den Tabellenführer. Spielertrainer Özgür Nurlu kennt die Steinbrunner Mannschaft in- und auswendig. „Ich habe sie heuer fünfmal gesehen. Überraschen kann uns da nichts.“ Allerdings machen die gewonnen Erkenntnisse nur eines ganz klar: „Wenn wir nur 99 Prozent geben, haben wir keine Chance. Steinbrunn steht von der Klasse her deutlich über dieser Liga“, so Nurlu.