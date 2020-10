Neun Spiele und lediglich vier Punkte. Die wenigsten geschossenen Tore und die zweitmeisten Gegentore, was in Summe das schlechteste Torverhältnis der Liga ergibt. Der SC Breitenbrunn hat rein nach den Zahlen eine wahre Katastrophen-Bilanz stehen.

Und auch in Breitenbrunn ist es so, wie beinahe überall in der Fußballwelt: Der Trainer muss zuerst dran glauben. Man trennte sich nun nach mehr als drei Jahren von Erwin Raithofer, dem man sogar nach dem Abstieg aus der 2. Liga Nord das Vertrauen schenkte.

„Es war ein sehr emotionaler Abschied“ Breitenbrunns scheidender Trainer Erwin Raithofer zur Trennung noch vor dem Ende der Herbstmeisterschaft

„Diese Entscheidung ist uns allen einfach unglaublich schwergefallen. Erwin ist menschlich einfach ein Top-Typ und er ist ein fußballerischer Fachmann. Ich möchte mich bei ihm für alles bedanken und wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft“, so Sektionsleiter Manuel Böröcz.

Auch Raithofer spricht von einer Trennung im Guten: „Ich habe in diesen drei Jahren viele tolle Personen kennengelernt, von denen ich viel mitnehmen konnte und sie auch hoffentlich von mir. Es war ein sehr emotionaler Abschied und ich möchte mich auch für alles bedanken. Es war uns bewusst, dass es eine schwierige Saison wird und so ist es dann auch gekommen.“ Angesprochen auf seine persönliche Zukunft meinte er: „Ich bin für alles offen, interessant wäre beispielsweise ein Engagement im Nachwuchs, aber auch als Sportlicher Leiter oder wieder als Cheftrainer einer Kampfmannschaft könnte ich dank der Ausbildung tätig sein, es muss einfach das Gesamtpaket passen.“

Am Ende war es auch die Ergebniskrise, die diesen Schritt mit sich zog, sowie ein schwächer werdender Draht zur Mannschaft. Dabei waren die Breitenbrunner oft unter Wert geschlagen und zeigten regelmäßig ansprechende Leistungen, ohne sich am Ende zu belohnen. Der Interims-Coach kommt aus den eigenen Reihen. Breitenbrunn-Urgestein Marco Cadek soll zunächst bis Winter übernehmen, auch wenn die Pläne durch die neue „Coronapause“ ein wenig durchkreuzt wurden und er wohl nicht mehr allzu oft mit der Mannschaft trainieren soll. D

ie Trainersuche wurde vorerst auch auf Eis gelegt: „Keiner weiß auch nur irgendwie, wie es weitergehen wird oder wann“, so Böröcz. Schaut im Moment wohl nach längerfristiger Interimslösung aus…