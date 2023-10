Trainerwechsel in Oggau: Gumatz statt Mayer

Die Hinrunde verlief für den UFC Oggau nicht so, wie man es sich vor der Saison vorgestellt hatte. Nun hat man den Schritt gewagt und sich von Trainer Wolfgang Mayer getrennt. „Wir hatten das Gefühl, dass die Jungs frischen Wind brauchen“, erzählte Sektionsleiter Patrick Pasterniak. Für den Ex-Coach kam diese Entscheidung etwas überraschend: „In den letzten beiden Jahren haben wir neun unserer Stammkräfte verloren und so ein Umbruch braucht eben Zeit, die ich nun leider nicht mehr bekommen habe.“

Er musste abdanken: Oggaus Ex-Trainer Wolfgang Mayer. Foto: Frank

Gumatz löst Mayer auf der Trainerbank ab

Mayer hat das Team 2019 übernommen und 2022 nur um einen Punkt den Aufstieg in die 2. Liga Nord verpasst. „Ich wünsche der Mannschaft viel Erfolg und auch Siege, um von da unten endlich wegzukommen.“

Ein altbekanntes Gesicht wird nun den Posten des Cheftrainers in Oggau bekleiden. Thomas Gumatz war bereits von 2013 bis 2017 Trainer des Vereins und hat es 2015 geschafft, nach 25 Jahren wieder in die 1. Klasse Nord aufzusteigen. Auf die Frage, warum man sich für Gumatz entschieden habe, antwortete Pasterniak: „Wir wollten jemanden, der Verein kennt und Thomas wird uns mit Sicherheit bis Winter helfen.“ Sollten die Ergebnisse und auch andere Faktoren passen, sei es im Bereich des Möglichen, dass der Neo-Trainer noch länger bleiben werde. „Der UFC Oggau liegt mir am Herzen, daher habe ich mich dafür entschieden, diese Herausforderung anzunehmen und werde versuchen, noch so viele Punkte wie möglich zu sammeln“, stellte Neo-Coach Gumatz fest.