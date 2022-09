UFC Oggau: Anzeige wegen Pyro

Werbung

Seit mehr als zehn Jahren sind die Ultras Oggau in der nordburgenländischen Fußballszene eine Ausnahmeerscheinung. Trotz der Unterklassigkeit ihres Herzensvereins betreiben die rund 15 Mitglieder der Gruppe organisierten Support. Zu ihrer Fankultur gehört der Einsatz von Trommeln, Choreografien, Fahnen – und Pyrotechnik. Gestört hat das bisher kaum jemanden.

„Es hat eigentlich den meisten Leuten getaugt, was wir tun“

„Es hat eigentlich den meisten Leuten getaugt, was wir tun“, erzählt ein Gründungsmitglied der Fan-Gruppierung im Gespräch mit der BVZ. Im Spiel gegen Apetlon vor knapp zwei Wochen hatte das „Zündeln“, das in Österreich bei Sportveranstaltungen verboten ist, aber erstmals Konsequenzen. Der Unparteiische, der an diesem Tag von einem Schiedsrichterbeobachter unter die Lupe genommen worden sein dürfte, notierte die pyrotechnischen Aktivitäten und erstatte Anzeige. Dem Verein droht nun eine Strafe.

„Laut Verband könnte es auch einen Punkteabzug oder ein Geisterspiel geben, sollten wir wieder Pyrotechnik verwenden“, sagt der Fanklubvertreter. Aus Protest stellte die Gruppe am Wochenende daher sämtliche Aktivitäten ein und verfolgte das Spiel gegen Nicklesdorf als stiller Beobachter. Möglicherweise ein Mitgrund, warum der UFC letztlich mit 0:4 unter die Räder geriet. „Ich finde es sehr schade, dass sie nichts mehr zünden dürfen. Es war immer sehr schön anzusehen“, meint jedenfalls Oggau-Trainer Wolfgang Mayer.

Oggauer Ultras in Zukunft ohne „Pyro“?

„Es ist für uns schon sehr bitter, weil wir auf diesem Niveau die Einzigen sind, die solche Aktionen machen. Für uns gehört das dazu“, heißt es von Seiten des Fanklubs. Generell stoße die Strafe bei vielen Zuschauern in Oggau auf Unverständnis. „Uns haben gegen Apetlon mindestens zehn Leute gefragt, was los ist und warum wir nichts zünden. Wenn es jemanden stört, sind uns aber die Hände gebunden.“ Wie es jetzt weitergeht, ist offen.

„Wie werden uns etwas einfallen lassen müssen. Bis auf Weiteres werden wir jedenfalls keine Pyrotechnik mehr verwenden.“ Ob es morgen beim Auswärtsspiel in Neusiedl Unterstützung von den Rängen geben wird, ist noch unklar. Organisierten Support soll es aber spätestens nächste Woche beim Heim-Derby gegen Rust wieder geben. „Eine Choreo ist schon im Entstehen. Nur werden wir eben ohne Pyrotechnik auskommen müssen.“