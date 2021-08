Der erste Trainerwechsel der Saison findet in Podersdorf statt. Der Verein trennte sich von Harald Nakovitz. „In den insgesamt zweieinhalb Jahren hat Harry für unseren Verein gute Arbeit geleistet, wofür wir uns recht herzlich bei ihm bedanken möchten. Die Zusammenarbeit war geprägt von gegenseitigem Respekt. Unsere Spieler konnten viel von seiner Arbeit profitieren“, so Obmann Lorenz Lentsch.

Der neue Trainer heißt Franz Ziniel. Als erfahrener Coach hat „Zif“, zuletzt in Kittsee tätig, bereits bei seinen Trainerstationen eindrucksvoll bewiesen, dass er seine Spieler kontinuierlich verbessert und zu Höchstleistungen vorantreibt. „Wir freuen uns riesig, „Zif“ von unserem Weg überzeugt zu haben und dass er den weiteren sportlichen Weg mit unserem Verein bestreitet. Im Bezirk weiß ein jeder fußballbegeisterte Fan um die Vorzüge seiner Arbeit und den tollen Menschen Franz Ziniel Bescheid. Die „ZIF“-Formel (Zuverlässigkeit, Intensität, Fairness) passt ideal in die Philosophie unseres Vereins und wird eine absolute Bereicherung für unseren UFC sein. Besonders freut uns, dass wir Franz für einen Drei-Jahres-Vertrag gewinnen konnten. Damit wollen wir die Basis für eine langfristige und kontinuierliche Entwicklung unseres Vereins legen“, freut sich Obmann-Stellvertreter Franz Josef Steiner über den gelungenen Transfer. Gemeinsam mit Co-Trainer Dominik Gindl und Tormanntrainer „Julo“ Kiss wird er künftig für die sportlichen Belange des UFC zuständig sein. Natürlich sollen seine Kompetenzen aus der Nachwuchsbetreuung, mit dem Ziel, junge Spieler in die Mannschaften einzubauen, in die Arbeit des Vereins einfließen.

„Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Aufgabe beim UFC Podersdorf. Mir gefällt die Entwicklung des Vereines in den letzten Jahren, die Vereinsphilosophie und die Zielsetzung für die Zukunft. Hier möchte ich mich mit vollem Elan einbringen und den weiteren erfolgreichen Weg des UFC Podersdorfs begleiten“, so der neue UFC-Trainer Franz Ziniel.