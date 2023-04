Wagentristl wird neuer SCE-Coach

Werbung

Die Eisenstädter sind spielerisch definitiv besser einzuordnen, als es die Tabelle vermuten lässt, doch die Erfolgserlebnisse blieben aus und die Punkte sind das, was am Ende zählt. Doch die fehlenden Zähler waren nicht der Hauptgrund für die Entscheidung, sich von Ex-Trainer Christian Wolf zu trennen. „Wir hatten nicht mehr zu 100 Prozent das Gefühl, dass sich Chris mit unserem langfristigen Projekt identifizieren kann und das steht für uns an oberster Stelle“, betonte SCE-Pressesprecher Christoph Brenner. In Eisenstadt wolle man etwas aufbauen und wenn dazu ein Schritt zurückgemacht werden muss, um zwei nach vorne zu gehen, dann müsse das auch so unterstützt und mitgelebt werden. Des Weiteren will man mit jungen Spielern aus der Umgebung auflaufen und künftig auch den eigenen Nachwuchs forcieren und einbinden. Wolf fand schöne abschließende Worte für seinen ehemaligen Arbeitgeber: „Es tut mir sehr leid, dass es so gekommen ist. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute und bin überzeugt, dass sie das Ziel „Ligaerhalt“ schaffen werden.“

„Wir hatten zuletzt eher Trainer aus Niederösterreich und da ist es logisch, dass diese auch Spieler aus diesem Bundesland kennen und verpflichten wollen und das widerspricht etwas unserer Philosophie“, meinte Brenner. Nun hat man mit Alfred Wagentristl einen echten Wunschkandidaten geangelt. „Er kommt aus der Umgebung und vereinigt alles, was wir uns von einem Coach wünschen. Alfred bringt viel Routine mit und legt besonderen Wert auf junge Kicker.“ Den Hauptstädtern ist damit wirklich ein echter Transfercoup gelungen, was auch Christoph Brenner so sieht: „Es ist meines Erachtens einer der, wenn nicht der wichtigste Transfer, den wir bis dato getätigt haben.“

Der aus Hirm stammende neue SCE-Trainer, der zuletzt knapp vier Jahre beim SV Schattendorf engagiert war, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Klarerweise ist die Tabellensituation brenzlig. Aber auch deswegen sehr reizvoll. Über den Verein SC Eisenstadt muss man nicht viele Worte verlieren. Jeder, der einigermaßen in der Fußballszene zuhause ist, weiß, was hier an Tradition und Potenzial mitschwingt. Ich freue mich immens, hier ein Teil der Aufbauarbeit sein zu dürfen und bin vollends überzeugt, dass wir die anstehenden Herausforderungen gemeinsam lösen werden. Ich kenne die Spieler natürlich zu einem großen Teil und habe die Mannschaft zuletzt in Gols gesehen. Trotz der Niederlage haben mir einige Dinge gut gefallen. Wir sind zuversichtlich, in den verbleibenden zehn Spielen die nötigen Punkte einzufahren.“ Worte, die den Fans der Hauptstadt Mut machen. Kommendes Wochenende kommt es gleich zu einem Sechs-Punkt-Kracher gegen den UFC Podersdorf.